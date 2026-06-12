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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 11:19 | Обновлено 12 июня 2026, 12:40
613
0

Металлист 1925 не предложил голкиперу контракт после возвращения из аренды

Максим Коваленко провел хороший сезон в Первой лиге – с 10 матчами «на ноль»

12 июня 2026, 11:19 | Обновлено 12 июня 2026, 12:40
613
0
Металлист 1925 не предложил голкиперу контракт после возвращения из аренды
НК Пробой. Максим Коваленко
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Как стало известно Sport.ua, 24-летний вратарь Максим Коваленко вскоре получит статус свободного агента. Его контракт с «Металлистом 1925» истекает в последний день июня.

В прошлом сезоне голкипер отыграл в Первой лиге за «Пробой», где в 26 матчах чемпионата пропустил 32 мяча и 10 раз оставлял свои ворота «на замке».

«Есть предложение от «Пробоя» подписать полноценный контракт, но пока есть время, еще думаю», – сказал Коваленко корреспонденту Sport.ua.

Ранее габаритный голкипер (рост – 192 см) играл в Первой лиге за «Металлист 1925» и «Горняк-Спорт». Также Максим Коваленко на правах аренды выступал во Второй лиге за винницкую «Ниву» и «Звягель».

«Пробой» по итогам дебютного сезона в Первой лиге занял восьмое место, набрав 36 очков.

«Металлист 1925», в свою очередь, финишировал пятым в Премьер-лиге, набрав 51 зачетный балл.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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