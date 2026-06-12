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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 11:07 | Обновлено 12 июня 2026, 11:23
317
0

Металлист 1925 оформит трансфер аргентинского полузащитника за три миллиона

Харьковский клуб находится на финальной стадии переговоров с 22-летним Рафаэлем Профини

12 июня 2026, 11:07 | Обновлено 12 июня 2026, 11:23
317
0
Металлист 1925 оформит трансфер аргентинского полузащитника за три миллиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Профини
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Полузащитник аргентинского клуба «Унион Санта-Фе» Рафаэль Профини с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Уриэль Югт.

В услугах талантливого 22-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который находится на финальной стадии переговоров с аргентинской стороной.

Ожидается, что сумма трансфера составит три миллиона евро, «Унион Санта-Фе» планирует сохранить за собой 20% прав на игрока. Стороны намерены оформить сделку в ближайшее время.

Профини может сыграть в опорной зоне, центре защиты и закрыть позицию центрального полузащитника. Аргентинец провел 20 матчей за сезон, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

Контракт полузащитника истекает 31 декабря, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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