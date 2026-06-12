Металлист 1925 оформит трансфер аргентинского полузащитника за три миллиона
Харьковский клуб находится на финальной стадии переговоров с 22-летним Рафаэлем Профини
Полузащитник аргентинского клуба «Унион Санта-Фе» Рафаэль Профини с высокой вероятностью продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Уриэль Югт.
В услугах талантливого 22-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который находится на финальной стадии переговоров с аргентинской стороной.
Ожидается, что сумма трансфера составит три миллиона евро, «Унион Санта-Фе» планирует сохранить за собой 20% прав на игрока. Стороны намерены оформить сделку в ближайшее время.
Профини может сыграть в опорной зоне, центре защиты и закрыть позицию центрального полузащитника. Аргентинец провел 20 матчей за сезон, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.
Контракт полузащитника истекает 31 декабря, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.
🚨#FCMetalist 🇺🇦 tiene negociaciones muy avanzadas por Rafael Profini.— Uriel Iugt (@urieliugt) June 12, 2026
↪️ Las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo por la transferencia definitiva. #Unión pretende quedarse con un 20% del pase. pic.twitter.com/cMWo2ihIjW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сулейман сообщил, что для украинца будет санкционирован бой с Кабайелом
Мундиаль впервые пройдет в трех странах: в США, Канаде и Мексике