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  4. Рауль Хименес стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики
Чемпионат мира
12 июня 2026, 10:18 | Обновлено 12 июня 2026, 11:10
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0

Рауль Хименес стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики

Вспомним топ-10 игроков с самым большим количеством голов в составе национальной сборной Мексики

12 июня 2026, 10:18 | Обновлено 12 июня 2026, 11:10
199
0
Рауль Хименес стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес
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Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес, забивший свой дебютный гол на чемпионатах мира, догнал Хареда Борхетти по количеству забитых мячей в составе национальной команды.

В активе Хименеса теперь 46 голов за мексиканскую сборную.

Это второй результат в истории Мексики. Лишь один игрок забил больше: Чичарито Эрнандес – 52.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики

  • 52 – Чичарито Эрнандес
  • 46 – Харед Борхетти
  • 46 – Рауль Хименес
  • 39 – Куатемок Бланко
  • 35 – Луис Эрнандес
  • 32 – Карлос Эрмосильо
  • 30 – Загиньо
  • 28 – Луис Гарсия
  • 28 – Андрес Гуардадо
  • 25 – Орибе Перальта
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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