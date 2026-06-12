Рауль Хименес стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики
Вспомним топ-10 игроков с самым большим количеством голов в составе национальной сборной Мексики
Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес, забивший свой дебютный гол на чемпионатах мира, догнал Хареда Борхетти по количеству забитых мячей в составе национальной команды.
В активе Хименеса теперь 46 голов за мексиканскую сборную.
Это второй результат в истории Мексики. Лишь один игрок забил больше: Чичарито Эрнандес – 52.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики
- 52 – Чичарито Эрнандес
- 46 – Харед Борхетти
- 46 – Рауль Хименес
- 39 – Куатемок Бланко
- 35 – Луис Эрнандес
- 32 – Карлос Эрмосильо
- 30 – Загиньо
- 28 – Луис Гарсия
- 28 – Андрес Гуардадо
- 25 – Орибе Перальта
El delantero mexicano, Raúl Jiménez, marca su primer gol con la Selección de México en un mundial— TERADEPORTES (@Teradeportes) June 11, 2026
Lleva 46 goles con la selección mexicana
Raúl Jiménez se convierte en el tercer goleador de la selección de México con 46
Tiene Borghetti con 46 y a Chicharito Hernandez con 52 pic.twitter.com/VhHYqzqH82
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