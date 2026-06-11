ВИДЕО. Рауль Хименес впервые забил на ЧМ, отличившись в ворота сборной ЮАР

35-летний мексиканский форвард Рауль Хименес поразил ворота команды Южной Африки в матче-открытия чемпионата мира 2026.

Рауль сделал счет 2:0 на 67-й минуте поединка первого тура группы А, который проходит на стадионе Ацтека в Мехико.

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Для Рауля Хименеса это первый гол в составе сборной Мексики на мундиалях.

Первым в этой игре на 9-й минуте отличился Хулиан Киньонес, который воспользовался ошибкой обороны соперников.

Матч Мексика – ЮАР стартовал 11 июня в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Рауль Хименес впервые забил на ЧМ, отличившись в ворота ЮАР

Фото празднования

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine