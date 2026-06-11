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Чемпионат мира
11 июня 2026, 23:40 | Обновлено 12 июня 2026, 00:37
398
0

ВИДЕО. Рауль Хименес впервые забил на ЧМ, отличившись в ворота сборной ЮАР

35-летний форвард сборной Мексики сделал счет 2:0 на 67-й минуте матча-открытия ЧМ-2026

11 июня 2026, 23:40 | Обновлено 12 июня 2026, 00:37
398
0
ВИДЕО. Рауль Хименес впервые забил на ЧМ, отличившись в ворота сборной ЮАР
Getty Images/Global Images Ukraine
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35-летний мексиканский форвард Рауль Хименес поразил ворота команды Южной Африки в матче-открытия чемпионата мира 2026.

Рауль сделал счет 2:0 на 67-й минуте поединка первого тура группы А, который проходит на стадионе Ацтека в Мехико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Рауля Хименеса это первый гол в составе сборной Мексики на мундиалях.

Первым в этой игре на 9-й минуте отличился Хулиан Киньонес, который воспользовался ошибкой обороны соперников.

Матч Мексика – ЮАР стартовал 11 июня в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Рауль Хименес впервые забил на ЧМ, отличившись в ворота ЮАР

Фото празднования

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Рауль Хименес видео голов и обзор сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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