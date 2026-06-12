Here we go от Романо. Реал перехватил Бернарду Силву у Атлетико и Барселоны
Сливочные подпишут португальского хавбека свободным агентом, контракт на два года
31-летний португальский хавбек Бернарду Силва станет игроком мадридского Реала.
Известный и авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил подписание Бернарду. Между клубом и игроком будет заключен двухлетний контракт с опцией продления на один год.
Как отмечает Романо, Реал довольно быстро провел сделку: переговоры начались в обед 10 июня и были завершены практически сразу.
Жозе Моуринью, который 11 числа был официально назначен на пост главного тренера сливочных, хотел заполучить Бернарду, тот дал согласие, и информация о продвинутой стадии переговоров, по словам Романо, подтверждена на 100%.
Последним клубом Бернарду был Манчестер Сити (2017–2016), который он покинул свободным агентом по окончанию сезона 2025/26. Помимо горожан, португалец также выступал за Бенфику (2013–2015) и Монако (2014, на правах аренды из Бенфики; 2015–2017).
До информации о трансфере в Реал Бернарду Силву связывали с переходом в два других испанских гранда – либо в Атлетико, либо в Барселону. К примеру, в конце мая издание AS и инсайдер Никола Скира отмечали, что Бернарду близок к заключению соглашения с Барселоной, хотя Атлетико предлагает более выгодные финансовые условия.
🚨 Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026
Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.
Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX
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