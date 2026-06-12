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Испания
12 июня 2026, 02:05 | Обновлено 12 июня 2026, 02:07
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Here we go от Романо. Реал перехватил Бернарду Силву у Атлетико и Барселоны

Сливочные подпишут португальского хавбека свободным агентом, контракт на два года

12 июня 2026, 02:05 | Обновлено 12 июня 2026, 02:07
205
0
Here we go от Романо. Реал перехватил Бернарду Силву у Атлетико и Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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31-летний португальский хавбек Бернарду Силва станет игроком мадридского Реала.

Известный и авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил подписание Бернарду. Между клубом и игроком будет заключен двухлетний контракт с опцией продления на один год.

Как отмечает Романо, Реал довольно быстро провел сделку: переговоры начались в обед 10 июня и были завершены практически сразу.

Жозе Моуринью, который 11 числа был официально назначен на пост главного тренера сливочных, хотел заполучить Бернарду, тот дал согласие, и информация о продвинутой стадии переговоров, по словам Романо, подтверждена на 100%.

Последним клубом Бернарду был Манчестер Сити (2017–2016), который он покинул свободным агентом по окончанию сезона 2025/26. Помимо горожан, португалец также выступал за Бенфику (2013–2015) и Монако (2014, на правах аренды из Бенфики; 2015–2017).

До информации о трансфере в Реал Бернарду Силву связывали с переходом в два других испанских гранда – либо в Атлетико, либо в Барселону. К примеру, в конце мая издание AS и инсайдер Никола Скира отмечали, что Бернарду близок к заключению соглашения с Барселоной, хотя Атлетико предлагает более выгодные финансовые условия.

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Бернарду Силва трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо свободный агент Реал Мадрид Манчестер Сити Атлетико Мадрид Барселона Жозе Моуриньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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