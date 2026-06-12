Футболист сборной Мексики стал шестым самым молодым игроком в истории ЧМ
Вспомним самых молодых футболистов, игравших на чемпионатах мира
Мексиканский полузащитник Жилберто Мора в возрасте 17 лет и 240 дней стал шестым самым молодым футболистом, сыгравшим на чемпионате мира.
Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной ЮАР.
Интересным фактом является то, что на пятом месте в данном рейтинге идет Пеле, только на 5 дней опередивший мексиканца (17 лет и 235 дней).
Рекорд чемпионатов мира принадлежит североирландцу Норману Уайтсайду – 17 лет и 41 день.
Самые молодые футболисты, игравшие на чемпионатах мира
- 17 лет и 41 день – Норман Уайтсайд (Северная Ирландия)
- 17 лет и 99 дней – Самуэль Это'о (Камерун)
- 17 лет и 101 день – Феми Опабунми (Нигерия)
- 17 лет и 185 дней – Саломон Олембе (Камерун)
- 17 лет и 235 дней – Пеле (Бразилия)
- 17 лет и 240 дней – Жилберто Мора (Мексика)
- 17 лет и 244 дня – Бартоломеу Огбече (Нигерия)
Mexico's Gilberto Mora becomes the sixth youngest player to play in the men's FIFA World Cup (17 years, 240 days old). pic.twitter.com/ReK3CzDouL— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 11, 2026
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