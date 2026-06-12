Футболист сборной Мексики стал шестым самым молодым игроком в истории ЧМ

Мексиканский полузащитник Жилберто Мора в возрасте 17 лет и 240 дней стал шестым самым молодым футболистом, сыгравшим на чемпионате мира.

Произошло это в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной ЮАР.

Интересным фактом является то, что на пятом месте в данном рейтинге идет Пеле, только на 5 дней опередивший мексиканца (17 лет и 235 дней).

Рекорд чемпионатов мира принадлежит североирландцу Норману Уайтсайду – 17 лет и 41 день.

Самые молодые футболисты, игравшие на чемпионатах мира

17 лет и 41 день – Норман Уайтсайд (Северная Ирландия)

17 лет и 99 дней – Самуэль Это'о (Камерун)

17 лет и 101 день – Феми Опабунми (Нигерия)

17 лет и 185 дней – Саломон Олембе (Камерун)

17 лет и 235 дней – Пеле (Бразилия)

17 лет и 240 дней – Жилберто Мора (Мексика)

17 лет и 244 дня – Бартоломеу Огбече (Нигерия)