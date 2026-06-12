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Чемпионат мира
12 июня 2026, 01:05 | Обновлено 12 июня 2026, 02:10
149
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ФОТО. Пять дней от Пеле. Игрок 2008 года вышел на матч ЧМ в составе Мексики

Хильберто Мора дебютировал на мундиале в поединке с ЮАР в возрасте 17 лет и 240 дней

12 июня 2026, 01:05 | Обновлено 12 июня 2026, 02:10
149
0
ФОТО. Пять дней от Пеле. Игрок 2008 года вышел на матч ЧМ в составе Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine. Хильберто Мора
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17-летний хавбек сборной Мексики Хильберто Мора дебютировал на чемпионате мира.

Мора появился на поле на 67-й минуте матча-открытия ЧМ-2026 против команды Южной Африки (2:0) вместо Альваро Фигальдо.

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Хильберто родился в 2008 году. В возрасте 17 лет и 240 дней он стал самым молодым футболистом на этом ЧМ – младше него нет никого из заявленных игроков.

Мора стал самым молодым мексиканским и самым молодым североамериканским игроком, когда-либо выступавшим на ЧМ по футболу среди мужчин. Хильберт – первый футболист, родившийся после финала ЧМ-2006, который принял участие в матче мундиаля.

Мора – шестой самый молодой игрок, сыгравший на чемпионате мира после Нормана Уайтсайда (17 лет и 41 день), Самуэля Это'о (17 лет и 99 дней), Феми Опабунми (17 лет и 101 день), Саломона Олембе (17 лет и 185 дней) и Пеле (17 лет и 235 дней).

ФОТО. Хильберто Мора в матче Мексика – ЮАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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