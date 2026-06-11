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  4. ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
Чемпионат мира
11 июня 2026, 21:31 |
111
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ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой

Бафана Бафана! Песни и танцы южноафриканцев накануне поединка-открытия мундиаля

11 июня 2026, 21:31 |
111
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ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
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Сборная ЮАР по футболу, которая носит прозвище «Бафана Бафана», прибыла на стадион Ацтека в Мехико, Мексика.

11 июня южноафриканцы сыграют против команды Мексики в матче первого тура группы А (22:00 по Киеву).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед прибытием на арену футболисты спели и потанцевали, с позитивом зайдя на Ацтеку.

Ранее были обнародованы стартовые составы на матч Мексики и ЮАР.

ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Хорошо поют. Если будут играть так же,  выйдут с группы. 
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