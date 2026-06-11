ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
Бафана Бафана! Песни и танцы южноафриканцев накануне поединка-открытия мундиаля
Сборная ЮАР по футболу, которая носит прозвище «Бафана Бафана», прибыла на стадион Ацтека в Мехико, Мексика.
11 июня южноафриканцы сыграют против команды Мексики в матче первого тура группы А (22:00 по Киеву).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед прибытием на арену футболисты спели и потанцевали, с позитивом зайдя на Ацтеку.
Ранее были обнародованы стартовые составы на матч Мексики и ЮАР.
ВИДЕО. Как сборная ЮАР прибыла на стадион Ацтека перед матчем с Мексикой
𝐊𝐔𝐁𝐎 😤👊— SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) June 11, 2026
The Gwijo hits different on the World's Biggest Stage 🤩🔊
📺 Stream #FIFAWorldCup on DStv: https://t.co/B0jLrQW5cc #DStvFIFAWorldCup2026 | #EverythingCanWait pic.twitter.com/phgIcTaczI
🇿🇦 Bafana touch down— 5iftyZero (@5iftyzero) June 11, 2026
South Africa arrive at team hotel ahead of 2026 World Cup opener 🔥
The wait is almost over. Let’s go, Bafana! 🏆 pic.twitter.com/Hh1p4uELDG
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