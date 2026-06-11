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Чемпионат мира
11 июня 2026, 21:00 | Обновлено 11 июня 2026, 21:06
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0

Мексика – ЮАР. Матч-открытие ЧМ-2026: обнародованы стартовые составы команд

Поединок первого тура группы А начнется 11 июня в 22:00 по Киеву

11 июня 2026, 21:00 | Обновлено 11 июня 2026, 21:06
425
0
Мексика – ЮАР. Матч-открытие ЧМ-2026: обнародованы стартовые составы команд
Хавьер Агирре и Уго Броос
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11 июня стартует чемпионат мира 2026 – в первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и Южной Африки.

Встреча мексиканцев и южноафриканцев в 1-м туре группы А начнется в 22:00 по Киеву на стадионе Ацтека, Мехико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом поединка наставники команд – Хавьер Агирре (Мексика) и Уго Броос (ЮАР) назвали стартовые составы своих подопечных.

В одном квартете Мексика и ЮАР выступают вместе с Южной Кореей и Чехией, которые проведут очное противостояние в ночь на 12 июня (05:00).

Стартовые составы на матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка

Мексика: Ранхель, Монтес, Васкес, Гальярдо, Рейес, Гутьеррес, Лира, Фидальго, Альварадо, Киньонес, Хименес

ЮАР: Уильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Сибиси, Ситхоле, Мокоена, Адамс, Фостер, Рейнерс

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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