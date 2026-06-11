Известный тренер признался, что получал предложение возглавить Реал

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что мог возглавить «Реал», но не стал сообщать деталей предложения мадридцев.

– Вас связывали с «Реалом». Что из этого было правдой?

– Меня включали в списки кандидатов, в короткие списки. Помню, как мой сын в шутку рассказывал мне об этом, потому что со мной такое происходило на протяжении двух лет. После того как я ушел из «Ювентуса» в 2007 году, я практически постоянно был во всех списках кандидатов. Но мой сын говорил, что проблема в том, что я всегда оставался лишь в списке кандидатов.

Правда это или нет – я не буду вдаваться в детали, потому что это не имеет значения. Были ли предложения? Да, безусловно.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в шаге от подписания звезды АПЛ.