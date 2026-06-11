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Испания
11 июня 2026, 19:33 |
408
0

Известный тренер признался, что получал предложение возглавить Реал

Дидье Дешам мог сменить работу в сборной на клубную

11 июня 2026, 19:33 |
408
0
Известный тренер признался, что получал предложение возглавить Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что мог возглавить «Реал», но не стал сообщать деталей предложения мадридцев.

Вас связывали с «Реалом». Что из этого было правдой?

– Меня включали в списки кандидатов, в короткие списки. Помню, как мой сын в шутку рассказывал мне об этом, потому что со мной такое происходило на протяжении двух лет. После того как я ушел из «Ювентуса» в 2007 году, я практически постоянно был во всех списках кандидатов. Но мой сын говорил, что проблема в том, что я всегда оставался лишь в списке кандидатов.

Правда это или нет – я не буду вдаваться в детали, потому что это не имеет значения. Были ли предложения? Да, безусловно.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в шаге от подписания звезды АПЛ.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: Marca
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