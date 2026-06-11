Реал находится в шаге от подписания звезды из АПЛ. Моуриньо вышел на связь

Португальский полузащитник Бернарду Силва близок к трансферу в «Реал». Об этом сообщает Хосе Феликс Диас.

По информации источника. 31-летний футболист находится в шаге от подписания контракта с «королевским клубом». Будущий главный тренер испанской команды Жозе Моуриньо связался с хавбеком и сказал, что очень на него рассчитывает.

В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения со звездой из АПЛ.