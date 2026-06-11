Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал находится в шаге от подписания звезды из АПЛ. Моуриньо вышел на связь
Испания
11 июня 2026, 16:30 |
707
0

Реал находится в шаге от подписания звезды из АПЛ. Моуриньо вышел на связь

Бернарду Силва близок к переезду на Сантьяго Бернабеу

11 июня 2026, 16:30 |
707
0
Реал находится в шаге от подписания звезды из АПЛ. Моуриньо вышел на связь
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский полузащитник Бернарду Силва близок к трансферу в «Реал». Об этом сообщает Хосе Феликс Диас.

По информации источника. 31-летний футболист находится в шаге от подписания контракта с «королевским клубом». Будущий главный тренер испанской команды Жозе Моуриньо связался с хавбеком и сказал, что очень на него рассчитывает.

В текущем сезоне на счету Бернарду Силвы 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» достиг соглашения со звездой из АПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья переманила игрока из клуба, который вышел в еврокубки
Самая дорогая футболка мира. Реал зарабатывает 300 млн в год на рекламе
Усиление для команды Мичела. Аякс предложил контракт именитому голкиперу
трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Бернарду Силва Манчестер Сити Реал Мадрид свободный агент Жозе Моуриньо
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Футбол | 11 июня 2026, 08:15 4
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ

Украинец интересует «Астон Виллу»

Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба в Испании
Футбол | 11 июня 2026, 15:27 0
Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба в Испании
Довбик получил два варианта для продолжения карьеры. Оба в Испании

Трансфер форварда сборной Украины могут оформить «Вильярреал» и «Бетис»

Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Волейбол | 11.06.2026, 13:30
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Бокс | 11.06.2026, 09:22
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Футбол | 11.06.2026, 09:45
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Цыганков получил роскошный вариант трансфера. Он может остаться в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
10.06.2026, 04:12
Бокс
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
10.06.2026, 07:04 7
Футбол
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 4
Футбол
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 11
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
10.06.2026, 09:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем