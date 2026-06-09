Реал достиг соглашения со звездой из АПЛ. Готовится дорогостоящий трансфер

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, испанский гранд согласовал с 25-летним футболистом контракт на 5 лет. В Мадриде его хочет видеть будущий главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо.

В Лондоне оценивают хавбека в 110-118 миллионов фунтов, потому в Мадриде еще обдумают подписание аргентинца – «сливочные» могут рассмотреть варианты подешевле.

В прошедшем сезоне Энцо Фернандес провел 54 матча на клубном уровне, в которых отличился 15 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сенсационный трансфер форварда.