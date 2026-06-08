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Испания
08 июня 2026, 15:46 | Обновлено 08 июня 2026, 16:40
1528
0

Реал готовит сенсационный трансфер форварда. Уже сделали запрос

Карьеру в составе «сливочных» может продолжить Хулиан Альварес из «Атлетико»

08 июня 2026, 15:46 | Обновлено 08 июня 2026, 16:40
1528
0
Реал готовит сенсационный трансфер форварда. Уже сделали запрос
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в составе «Реала». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «королевский клуб» уже сделал запрос по трансферу 26-летнего футболиста. Не исключается, что именно он является тем игроком, за которого Флорентино Перес был намерен предложить 150 миллионов евро – «матрасники» готовы попрощаться с аргентинцем за эту сумму.

В прошедшем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 результативными ударами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит самый дорогой трансфер в истории футбола.

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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