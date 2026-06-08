Реал готовит сенсационный трансфер форварда. Уже сделали запрос

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в составе «Реала». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «королевский клуб» уже сделал запрос по трансферу 26-летнего футболиста. Не исключается, что именно он является тем игроком, за которого Флорентино Перес был намерен предложить 150 миллионов евро – «матрасники» готовы попрощаться с аргентинцем за эту сумму.

В прошедшем сезоне на счету Хулиана Альвареса 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 результативными ударами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит самый дорогой трансфер в истории футбола.