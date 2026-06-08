Убедили перейти. Реал готовит самый дорогой трансфер в истории футбола
Майкл Олисе может переехать в Мадрид из «Баварии»
Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе может перебраться в «Реал». Об этом сообщает El Debate.
По информации источника, испанский гранд намерен подписать 24-летнего футболиста. В Германии с футболистом готовы попрощаться за 225 миллионов евро.
В случае, если сделка состоится, этот переход станет самым дорогим в истории футбола, побив рекорд Неймара, который перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Килиан Мбаппе, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени убедили своего соотечественника присоединиться к «королевскому клубу».
В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Майкл Олисе согласился на переход в «Реал».
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