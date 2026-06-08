Убедили перейти. Реал готовит самый дорогой трансфер в истории футбола

Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе может перебраться в «Реал». Об этом сообщает El Debate.

По информации источника, испанский гранд намерен подписать 24-летнего футболиста. В Германии с футболистом готовы попрощаться за 225 миллионов евро.

В случае, если сделка состоится, этот переход станет самым дорогим в истории футбола, побив рекорд Неймара, который перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Килиан Мбаппе, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени убедили своего соотечественника присоединиться к «королевскому клубу».

В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Олисе согласился на переход в «Реал».