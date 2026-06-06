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Испания
06 июня 2026, 15:17 | Обновлено 06 июня 2026, 15:58
1448
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Невероятная сумма. Майкл Олисе согласился на переход в Реал

Испанский гранд предложит «Баварии» 180 миллионов евро за француза

06 июня 2026, 15:17 | Обновлено 06 июня 2026, 15:58
1448
1 Comments
Невероятная сумма. Майкл Олисе согласился на переход в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе согласился на трансфер в «Реал». Об этом сообщает Рамон Альварес.

По информации источника, 24-летний футболист готов присоединиться к испанском гранду. Во вторник руководство «сливочных» отправит в Мюнхен предложение в размере 180 миллионов евро за вингера.

В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо поставил крест на четырех игроках «Реала».

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Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Майкл Олисе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Ну за 180 млн можна і продати. Баварія ці гроші точно грамотно витратить
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