Невероятная сумма. Майкл Олисе согласился на переход в Реал
Испанский гранд предложит «Баварии» 180 миллионов евро за француза
Французский вингер «Баварии» Майкл Олисе согласился на трансфер в «Реал». Об этом сообщает Рамон Альварес.
По информации источника, 24-летний футболист готов присоединиться к испанском гранду. Во вторник руководство «сливочных» отправит в Мюнхен предложение в размере 180 миллионов евро за вингера.
В прошедшем сезоне на счету Майкла Олисе 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Моуриньо поставил крест на четырех игроках «Реала».
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