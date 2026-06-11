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  4. Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова
Испания
11 июня 2026, 16:15 |
2735
10

Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова

Каталонцы хотят, чтобы игрок остался в команде

11 июня 2026, 16:15 |
2735
10 Comments
Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее вингера сборной Украины Виктора Цыганкова остается одной из главных трансферных тем вокруг «Жироны».

Несмотря на желание футболиста сменить клуб этим летом, руководство каталонцев не собирается легко расставаться со своим лидером – приоритет команды заключается в том, чтобы Виктор этим летом остался в клубе. По информации источника, «Жирона» готова рассматривать продажу украинца только в случае получения предложения, близкого к сумме отступных.

Речь идет о 25 миллионах евро – именно такую цену в клубе считают минимально приемлемой для начала предметных переговоров о трансфере.

Напомним, после перехода в «Жирону» зимой 2023 года украинец провел за клуб 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Què T'hi Jugues
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Комментарии 10
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Бюджет Жирони на наступний сезон буде 25-30 млн. євро. Заробітна плата Циганкова 3 млн. брудними. Залишити футболіста, який заробляє 10% всього бюджету? Цікаво, правда.
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+2
Часов в 6 -7 вечера вы напишите обратное)
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+1
А рішення резонансне яке? Може неуважно прочитав? Пойду перечитаю.. Тим більше такого автора хочеться перечитувати день і ніч))
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+1
Та на крайняк, ми то будемо і в сегунді слідкувати за командою. Але гравця шкода. Віктор заслуговує грати на топовому рівні. А там немає гарантій, що з сегунди вони за рік зможуть повернутись...🤔
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+1
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Це вже ескалація з боку Жирони, адже Віктор прямо попросив розглянути всі можливі пропозиції 
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+1
А як же ж Трабзонспор? 😁
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0
Все ж таки хочеться сподіватись на трансфер. В інший клуб Ла Ліги або до учасника єврокубків!🙏
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-1
ну если у Вити осталась страсть к игре , а не к деньгам то было бы разумнее всего остаться ! Рвать жопу на поле и вывести Жирону обратно в ЛаЛигу ! потому что даже Сегунда для его уровня мастерства уже прыжок выше головы в классе ! Но скорее всего агент желающий срубить комиссию за трансфер таки продаст его в какой-нибудь говноклуб типа Трабзона и все будут довольны ! Жаль , похерит карьеру на самом пике возраста 
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-2
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