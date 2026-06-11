Жирона приняла резонансное решение по поводу Цыганкова

Будущее вингера сборной Украины Виктора Цыганкова остается одной из главных трансферных тем вокруг «Жироны».

Несмотря на желание футболиста сменить клуб этим летом, руководство каталонцев не собирается легко расставаться со своим лидером – приоритет команды заключается в том, чтобы Виктор этим летом остался в клубе. По информации источника, «Жирона» готова рассматривать продажу украинца только в случае получения предложения, близкого к сумме отступных.

Речь идет о 25 миллионах евро – именно такую цену в клубе считают минимально приемлемой для начала предметных переговоров о трансфере.

Напомним, после перехода в «Жирону» зимой 2023 года украинец провел за клуб 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.