Нидерланды11 июня 2026, 15:57 | Обновлено 11 июня 2026, 16:56
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Усиление для команды Мичела. Аякс предложил контракт именитому голкиперу
Ян Зоммер из «Интера» может перебраться в Амстердам
11 июня 2026, 15:57 | Обновлено 11 июня 2026, 16:56
688
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Швейцарский голкипер Ян Зоммер может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, нидерландский гранд предложил контракт 37-летнему футболисту, соглашение которого с «Интером» истекает уже 30 июня. Зоммеру гарантируют место в старте.
«Аякс» возглавляет испанский специалист Мичел, который ранее работал с «Жироной».
В прошедшем сезоне на счету Яна Зоммера 43 матча на клубном уровне, 19 из которых стали «сухими».
Ранее стало известно, почему Цыганков выбрал «Трабзонспор», а не «Аякс».
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