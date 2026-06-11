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Нидерланды
11 июня 2026, 15:57 | Обновлено 11 июня 2026, 16:56
688
0

Усиление для команды Мичела. Аякс предложил контракт именитому голкиперу

Ян Зоммер из «Интера» может перебраться в Амстердам

11 июня 2026, 15:57 | Обновлено 11 июня 2026, 16:56
688
0
Усиление для команды Мичела. Аякс предложил контракт именитому голкиперу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер
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Швейцарский голкипер Ян Зоммер может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, нидерландский гранд предложил контракт 37-летнему футболисту, соглашение которого с «Интером» истекает уже 30 июня. Зоммеру гарантируют место в старте.

«Аякс» возглавляет испанский специалист Мичел, который ранее работал с «Жироной».

В прошедшем сезоне на счету Яна Зоммера 43 матча на клубном уровне, 19 из которых стали «сухими».

Ранее стало известно, почему Цыганков выбрал «Трабзонспор», а не «Аякс».

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Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
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