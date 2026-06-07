Стало известно, почему Цыганков выбрал Трабзонспор, а не Аякс
Украинцу предложили выгодные условия контракта
«Трабзонспор» согласовал контракт с вингером «Жироны» и сборной Украины Виктором Цыганковым.
Сообщается, что ранее на контакт с игроком выходили представители амстердамского «Аякса», однако турки смогли предложить украинцу лучшие условия сотрудничества. В частности, «Трабзонспор» предложил Цыганкову зарплату, размер которой превосходит предложение нидерландского клуба. После этого менеджер Цыганкова сообщил, что со стороны игрока больше нет никаких проблем и для осуществления трансфера достаточно согласия клубов.
На данный момент главным препятствием на пути к заключению сделки между «Трабзонспором» и «Жироной» остается вопрос о размере компенсации. Испанский клуб стремится получить за Цыганкова около 10 миллионов евро.
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