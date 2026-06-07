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  4. Стало известно, почему Цыганков выбрал Трабзонспор, а не Аякс
Турция
07 июня 2026, 19:49 |
1171
1

Стало известно, почему Цыганков выбрал Трабзонспор, а не Аякс

Украинцу предложили выгодные условия контракта

07 июня 2026, 19:49 |
1171
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Стало известно, почему Цыганков выбрал Трабзонспор, а не Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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«Трабзонспор» согласовал контракт с вингером «Жироны» и сборной Украины Виктором Цыганковым.

Сообщается, что ранее на контакт с игроком выходили представители амстердамского «Аякса», однако турки смогли предложить украинцу лучшие условия сотрудничества. В частности, «Трабзонспор» предложил Цыганкову зарплату, размер которой превосходит предложение нидерландского клуба. После этого менеджер Цыганкова сообщил, что со стороны игрока больше нет никаких проблем и для осуществления трансфера достаточно согласия клубов.

На данный момент главным препятствием на пути к заключению сделки между «Трабзонспором» и «Жироной» остается вопрос о размере компенсации. Испанский клуб стремится получить за Цыганкова около 10 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Трабзонспор Аякс чемпионат Турции по футболу Жирона чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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