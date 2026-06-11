Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка сыграет против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 109). Поединок начнется ориентировочно в 16:15 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Даяны.

Победительница поединка в четертьфинале поборется либо с Кэти Макнелли, либо с Соланой Сиеррой.

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