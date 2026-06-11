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  4. Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 июня 2026, 14:53 |
389
0

Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе

11 июня 2026, 14:53 |
389
0
Даяна Ястремская – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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11 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Во втором раунде украинка сыграет против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 109). Поединок начнется ориентировочно в 16:15 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Даяны.

Победительница поединка в четертьфинале поборется либо с Кэти Макнелли, либо с Соланой Сиеррой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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