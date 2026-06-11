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  4. Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 17:55 |
1134
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Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро

«Горняки» хотят подписать Райана Франсиско

11 июня 2026, 17:55 |
1134
1 Comments
Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Раян Франсиско
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Донецкий «Шахтер» может совершить один из самых дорогих трансферов этого лета. По информации бразильских СМИ, украинский клуб сделал официальное предложение по 19-летнему нападающему «Сан-Паулу» Райану Франсиско.

Сообщается, что «горняки» готовы заплатить за молодого форварда 17 миллионов евро.

Впрочем, в «Сан-Паулу» не спешат расставаться с одним из самых перспективных воспитанников академии. Бразильский клуб считает, что стоимость футболиста может существенно вырасти после того, как он получит больше игровой практики на взрослом уровне.

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трансферы УПЛ трансферы Сан-Паулу чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: RTI Esporte
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Комментарии 1
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Берега попутали. В стране война,а они обезьянок покупают в дворовую лигу. Из которой ни один игрок не поехал на ЧМ.
У рашки 14 поехали. И кто в изоляции?!
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