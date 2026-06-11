Официальное предложение. Шахтер готовит громкий трансфер за 17 млн евро
«Горняки» хотят подписать Райана Франсиско
Донецкий «Шахтер» может совершить один из самых дорогих трансферов этого лета. По информации бразильских СМИ, украинский клуб сделал официальное предложение по 19-летнему нападающему «Сан-Паулу» Райану Франсиско.
Сообщается, что «горняки» готовы заплатить за молодого форварда 17 миллионов евро.
Впрочем, в «Сан-Паулу» не спешат расставаться с одним из самых перспективных воспитанников академии. Бразильский клуб считает, что стоимость футболиста может существенно вырасти после того, как он получит больше игровой практики на взрослом уровне.
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