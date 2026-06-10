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Италия
10 июня 2026, 19:43 | Обновлено 10 июня 2026, 19:44
1399
0

Интер договорился о трансфере вратаря, который забивал в Лиге чемпионов

Иван Проведель может стать игроком «Интера»

10 июня 2026, 19:43 | Обновлено 10 июня 2026, 19:44
1399
0
Интер договорился о трансфере вратаря, который забивал в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Проведель
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«Интер» достиг соглашения с вратарем «Лацио» Иваном Проведелем по условиям личного контракта, и теперь «нерадзурри» должны договориться с «бьянкочелести» о сумме трансфера. Не секрет, что «Интер» ищет нового вратаря, поскольку 37-летний Ян Зоммер покидает клуб по истечении контракта в конце этого месяца.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» попытаются приобрести нового основного голкипера во время летнего трансферного окна, причем активно обсуждалась кандидатура вратаря «Тоттенхэма» и сборной Италии Гульельмо Викарио. Однако гораздо более дешевым вариантом для «Интера» было бы продвижение своего недавнего дублера Хосепа Мартинеса, а затем поиск нового второго вратаря на трансферном рынке.

Именно поэтому 32-летний Проведель из «Лацио» является привлекательным вариантом, и он считается относительно недорогим приобретением, несмотря на богатый опыт выступлений в Серии А и звание лучшего вратаря лиги.

«Интер» и агент Проведеля договорились о трехлетнем контракте с зарплатой менее 1,5 млн евро за сезон. Теперь миланцам нужно согласовать с «Лацио» сумму трансфера, которая, как сообщается, составит около 5 млн евро.

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Интер Милан Лацио Иван Проведель Ян Зоммер Гульельмо Викарио Тоттенхэм Хосеп Мартинес Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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