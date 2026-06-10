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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 18:11 | Обновлено 10 июня 2026, 19:34
2528
0

Украинская команда снимется с чемпионата и откажется от еврокубков

Директор «Ворсклы» Максим Гарус рассказал о перспективах шестикратных чемпионок среди женщин

10 июня 2026, 18:11 | Обновлено 10 июня 2026, 19:34
2528
0
Украинская команда снимется с чемпионата и откажется от еврокубков
ФК Ворскла Полтава. Максим Гарус
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Полтавская «Ворскла» – шестикратная чемпионка Украины среди женщин – вынуждена пропустить следующий сезон в чемпионате и откажется от еврокубков.

Генеральный директор команды Максим Гарус рассказал детали катастрофического положения коллектива, которого не допустили к соревнованиям из-за финансовых проблем:

«Нам отказано в аттестации, в том числе – женской команде. Поэтому мы не будем участвовать. В первую очередь по финансовым критериям. У нас, к сожалению, есть задолженность по бывшим футболисткам, соответственно, мы не смогли вовремя закрыть эти долги и не получили аттестат.

К сожалению, не увидим женскую команду в чемпионате Украины. Это касается всего национального уровня. Мы – на год без футбола и будем заниматься оздоровлением клуба и работой с долгами», – признался Гарус.

Украина сохранит представительство в три клуба в Кубке Европы – вместо полтавской команды в квалификации сыграет «Колос», который присоединится к «Металлисту 1925» и «Систерс».

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Кубок Европы по футболу среди женщин Максим Гарус Колос Ковалевка
Николай Тытюк Источник: Суспильне Спорт
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