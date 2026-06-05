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  4. Полная катастрофа. Украинский клуб получил седьмой трансферный бан от ФИФА
Украина. Первая лига
05 июня 2026, 19:22 |
1689
0

Полная катастрофа. Украинский клуб получил седьмой трансферный бан от ФИФА

Положение полтавской «Ворсклы», которая находится на грани исчезновения, продолжает ухудшаться

05 июня 2026, 19:22 |
1689
0
Полная катастрофа. Украинский клуб получил седьмой трансферный бан от ФИФА
ФК Ворскла Полтава
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Полтавская «Ворскла» получила седьмой (!) трансферный бан от ФИФА – представитель Первой лиги Украины не имеет права регистрировать новых футболистов.

Решение вступило в силу в пятницу, 5 июня. Информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать игроков.

Причина – финансовые задолженности перед бывшими футболистами и членами тренерского штаба, которые ранее играли в составе полтавской команды.

Клуб, который в 2009 году побеждал в Кубке Украины, находится в катастрофическом положении – из-за финансовых проблем «Ворскла» не прошла процедуру аттестации и получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.

Полтавская команда рискует прекратить свое существование, если не удастся найти спонсоров, которые смогут рассчитаться с долгами, но вероятность такого сценария крайне низкая.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава ФИФА трансферный бан
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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