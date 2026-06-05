Полная катастрофа. Украинский клуб получил седьмой трансферный бан от ФИФА

Полтавская «Ворскла» получила седьмой (!) трансферный бан от ФИФА – представитель Первой лиги Украины не имеет права регистрировать новых футболистов.

Решение вступило в силу в пятницу, 5 июня. Информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать игроков.

Причина – финансовые задолженности перед бывшими футболистами и членами тренерского штаба, которые ранее играли в составе полтавской команды.

Клуб, который в 2009 году побеждал в Кубке Украины, находится в катастрофическом положении – из-за финансовых проблем «Ворскла» не прошла процедуру аттестации и получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.

Полтавская команда рискует прекратить свое существование, если не удастся найти спонсоров, которые смогут рассчитаться с долгами, но вероятность такого сценария крайне низкая.