Полная катастрофа. Украинский клуб получил седьмой трансферный бан от ФИФА
Положение полтавской «Ворсклы», которая находится на грани исчезновения, продолжает ухудшаться
Полтавская «Ворскла» получила седьмой (!) трансферный бан от ФИФА – представитель Первой лиги Украины не имеет права регистрировать новых футболистов.
Решение вступило в силу в пятницу, 5 июня. Информация о наказании от Международной федерации футбола появилась в официальном списке клубов, которым запрещено регистрировать игроков.
Причина – финансовые задолженности перед бывшими футболистами и членами тренерского штаба, которые ранее играли в составе полтавской команды.
Клуб, который в 2009 году побеждал в Кубке Украины, находится в катастрофическом положении – из-за финансовых проблем «Ворскла» не прошла процедуру аттестации и получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.
Полтавская команда рискует прекратить свое существование, если не удастся найти спонсоров, которые смогут рассчитаться с долгами, но вероятность такого сценария крайне низкая.
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