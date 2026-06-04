Известный украинский клуб находится на грани исчезновения из-за долгов

Полтавская «Ворскла» находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем и рискует прекратить существование, если не сможет найти спонсоров.

Во время прохождения процедуры аттестации клуб, который побеждал в Кубке Украины, получил отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.

Стало известно, что проблемы «Ворсклы» на этом не закончились – из-за долгов и тяжелой ситуации футболистам отдали их документы, а команду фактически распустили.

Следующем шагом может стать приостановление функционирования клуба, а в худшем случае начнется процедура банкротства. Ситуация должна проясниться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне подопечные Валерия Куценко набрали 30 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. В кампании 2024/25 «Ворскла» выступала в элитном дивизионе чемпионата Украины.