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Украина. Первая лига
04 июня 2026, 12:27 | Обновлено 04 июня 2026, 13:06
2166
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Известный украинский клуб находится на грани исчезновения из-за долгов

«Ворсклу» фактически распустили – футболистам полтавского клуба выдали их документы

04 июня 2026, 12:27 | Обновлено 04 июня 2026, 13:06
2166
0
Известный украинский клуб находится на грани исчезновения из-за долгов
ФК Ворскла Полтава. Валерий Куценко
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Полтавская «Ворскла» находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем и рискует прекратить существование, если не сможет найти спонсоров.

Во время прохождения процедуры аттестации клуб, который побеждал в Кубке Украины, получил отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.

Стало известно, что проблемы «Ворсклы» на этом не закончились – из-за долгов и тяжелой ситуации футболистам отдали их документы, а команду фактически распустили.

Следующем шагом может стать приостановление функционирования клуба, а в худшем случае начнется процедура банкротства. Ситуация должна проясниться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне подопечные Валерия Куценко набрали 30 баллов и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице. В кампании 2024/25 «Ворскла» выступала в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава финансы долги
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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