Испания11 июня 2026, 06:02 |
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Жирона напугала известный клуб в ситуации с игроком сборной Украины
«Трабзонспор» приостановил переговоры по Ванату из-за цены
11 июня 2026, 06:02 |
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Турецкий «Трабзонспор» был заинтересован в подписании нападающего каталонской «Жироны» Владислава Ваната, однако потенциальный трансфер в настоящее время столкнулся с серьезными трудностями.
По информации источника, клуб уже изучал возможность приобретения украинского форварда, однако финансовые условия существенно осложнили переговорный процесс.
Сообщается, что «Жирона» требует 23 миллиона евро компенсации, а также 15 процентов от суммы будущей продажи игрока. Именно из-за этих условий переговоры зашли в тупик.
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