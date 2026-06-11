Жирона напугала известный клуб в ситуации с игроком сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» был заинтересован в подписании нападающего каталонской «Жироны» Владислава Ваната, однако потенциальный трансфер в настоящее время столкнулся с серьезными трудностями.

По информации источника, клуб уже изучал возможность приобретения украинского форварда, однако финансовые условия существенно осложнили переговорный процесс.

Сообщается, что «Жирона» требует 23 миллиона евро компенсации, а также 15 процентов от суммы будущей продажи игрока. Именно из-за этих условий переговоры зашли в тупик.