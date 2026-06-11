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  4. Жирона напугала известный клуб в ситуации с игроком сборной Украины
Испания
11 июня 2026, 06:02 |
1148
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Жирона напугала известный клуб в ситуации с игроком сборной Украины

«Трабзонспор» приостановил переговоры по Ванату из-за цены

11 июня 2026, 06:02 |
1148
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Жирона напугала известный клуб в ситуации с игроком сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» был заинтересован в подписании нападающего каталонской «Жироны» Владислава Ваната, однако потенциальный трансфер в настоящее время столкнулся с серьезными трудностями.

По информации источника, клуб уже изучал возможность приобретения украинского форварда, однако финансовые условия существенно осложнили переговорный процесс.

Сообщается, что «Жирона» требует 23 миллиона евро компенсации, а также 15 процентов от суммы будущей продажи игрока. Именно из-за этих условий переговоры зашли в тупик.

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Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
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