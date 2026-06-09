Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пере ГВАРДИОЛА: «Жирона вылетела из-за травм Ваната и тер Штегена»
Испания
09 июня 2026, 21:32 | Обновлено 09 июня 2026, 22:10
491
0

Пере ГВАРДИОЛА: «Жирона вылетела из-за травм Ваната и тер Штегена»

Украинец не смог помочь своей команде в конце сезона

09 июня 2026, 21:32 | Обновлено 09 июня 2026, 22:10
491
0
Пере ГВАРДИОЛА: «Жирона вылетела из-за травм Ваната и тер Штегена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола высказался о причинах вылета команды из Ла Лиги.

По итогам прошлого сезона каталонцы заняли 19-е из 20 мест в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 38 матчах. Гвардиола считает, что на такой результат повлияло несколько факторов, в том числе потеря главного бомбардира команды – украинца Владислава Ваната.

«Мы уже 10 лет в «Жироне» и согласны с тем, что у нас более профессиональный клуб, более широкая социальная база, больше имущества, и мы растем. Очевидно, мы опустились вниз, и это сильный удар. Мы не достигли успеха, это реальность. Но мы вылетели не из-за одного фактора, а из-за нескольких причин: нехватки голов, травм тер Штегена и Ваната», – сказал Гвардиола.

Украинский нападающий «Жироны» травмировал сухожилие подколенной мышцы левой ноги 6 апреля. На его счету 10 голов и две результативные передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах прошлого сезона.

По теме:
Ждать недолго. Инсайдер оценил шансы Цыганкова на переход в Трабзонспор
Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Атлетико резко потроллил Реал в ответном заявлении
Марк-Андре тер Штеген Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Пере Гвардиола
Андрей Плыгун Источник: Marca
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09 июня 2026, 07:59 21
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
Бокс | 09 июня 2026, 02:05 0
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика

Дюк Маккензи считает, что у Александра остался один бой

Венгрия – Казахстан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 09.06.2026, 18:44
Венгрия – Казахстан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Венгрия – Казахстан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
Футбол | 09.06.2026, 15:15
Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 09.06.2026, 00:05
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
08.06.2026, 05:02
Футбол
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
08.06.2026, 06:23 4
Футбол
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
МАЛЬДЕРА: «Ко мне подошел тренер, и мы решили остановить матч»
07.06.2026, 21:43 5
Футбол
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
09.06.2026, 07:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем