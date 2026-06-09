Пере ГВАРДИОЛА: «Жирона вылетела из-за травм Ваната и тер Штегена»

Президент совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола высказался о причинах вылета команды из Ла Лиги.

По итогам прошлого сезона каталонцы заняли 19-е из 20 мест в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков в 38 матчах. Гвардиола считает, что на такой результат повлияло несколько факторов, в том числе потеря главного бомбардира команды – украинца Владислава Ваната.

«Мы уже 10 лет в «Жироне» и согласны с тем, что у нас более профессиональный клуб, более широкая социальная база, больше имущества, и мы растем. Очевидно, мы опустились вниз, и это сильный удар. Мы не достигли успеха, это реальность. Но мы вылетели не из-за одного фактора, а из-за нескольких причин: нехватки голов, травм тер Штегена и Ваната», – сказал Гвардиола.

Украинский нападающий «Жироны» травмировал сухожилие подколенной мышцы левой ноги 6 апреля. На его счету 10 голов и две результативные передачи в 29 матчах за команду во всех турнирах прошлого сезона.