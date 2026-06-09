Распродажи не будет. Жирона не отдаст Цыганкова и Ваната за копейки
Клуб продаст лидеров, но будет бороться за сумму
По информации ресурса Marca, Жирона будет вынуждена продать Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и других лидеров команды, но клуб не устроит распродажу.
Сообщается, что «за копейки серьезных футболистов клуб не отпустит».
Особенно это касается Ваната, который быстро себя проявил на уровне Ла Лиги, забил 9 голов и имеет контракт до 2030 года.
По Цыганкову ситуация другая – его договор истекает через год, но Жирона хотела бы выручить около 15 миллионов евро, учитывая, что часть суммы придется отдать Динамо Киев.
Перед Жироной после вылета в Сегунду стоит задача сократить платежную ведомость более чем на 50%.
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