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  4. Рома предложила Довбику вернуться в Испанию. Конец карьеры в Риме
Италия
11 июня 2026, 10:22 |
1189
0

Рома предложила Довбику вернуться в Испанию. Конец карьеры в Риме

Несколько команд из Ла Лиги, среди которых «Вильярреал», готовы рассмотреть переход украинца

11 июня 2026, 10:22 |
1189
0
Рома предложила Довбику вернуться в Испанию. Конец карьеры в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянская «Рома» продолжает поиск команд, чтобы оформить трансфер тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Авторитетный инсайдер Маттео Моретто в эфире программы Фабрицио Романо сообщил детали потенциального перехода форварда сборной Украины Артема Довбика.

Римский клуб пытался договориться об аренде 28-летнего футболиста с итальянскими командами, но «Аталанта» и «Фиорентина» отказались от услуг украинца.

После этого римский клуб предложил Довбику вариант с Испанией – несколько команд Ла Лиги, среди которых и «Вильярреал», готовы обсуждать аренду или полноценный трансфер игрока.

В сезоне 2025/26 форвард провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Фиорентина Аталанта Вильярреал Фабрицио Романо Маттео Моретто трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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