Рома предложила Довбику вернуться в Испанию. Конец карьеры в Риме

Итальянская «Рома» продолжает поиск команд, чтобы оформить трансфер тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Авторитетный инсайдер Маттео Моретто в эфире программы Фабрицио Романо сообщил детали потенциального перехода форварда сборной Украины Артема Довбика.

Римский клуб пытался договориться об аренде 28-летнего футболиста с итальянскими командами, но «Аталанта» и «Фиорентина» отказались от услуг украинца.

После этого римский клуб предложил Довбику вариант с Испанией – несколько команд Ла Лиги, среди которых и «Вильярреал», готовы обсуждать аренду или полноценный трансфер игрока.

В сезоне 2025/26 форвард провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.