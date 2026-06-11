Рома предложила Довбику вернуться в Испанию. Конец карьеры в Риме
Несколько команд из Ла Лиги, среди которых «Вильярреал», готовы рассмотреть переход украинца
Итальянская «Рома» продолжает поиск команд, чтобы оформить трансфер тех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
Авторитетный инсайдер Маттео Моретто в эфире программы Фабрицио Романо сообщил детали потенциального перехода форварда сборной Украины Артема Довбика.
Римский клуб пытался договориться об аренде 28-летнего футболиста с итальянскими командами, но «Аталанта» и «Фиорентина» отказались от услуг украинца.
После этого римский клуб предложил Довбику вариант с Испанией – несколько команд Ла Лиги, среди которых и «Вильярреал», готовы обсуждать аренду или полноценный трансфер игрока.
В сезоне 2025/26 форвард провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
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