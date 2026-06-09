Участник Лиги Европы нацелился на двух футболистов сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу над трансферами двоих футболистов сборной Украины – вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова и форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика.

Известный турецкий журналист Эмре Юнус Сел сообщил детали потенциальных трансферов и проблемы, с которыми столкнулся представитель Суперлиги:

«Цыганков рассматривается как усиление позиции правого вингера. Тренер Фатих Текке хочет в значительной степени строить свою игровую стратегию вокруг этого игрока. «Трабзонспор» стремится завершить этот трансфер в течение этой недели.

Что касается позиции нападающего, то на повестке дня Артем Довбик. Однако из-за трансферной стоимости и условий украинца, осуществить этот переход будет крайне сложно. В настоящее время он рассматривается как один из вариантов», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. В активе Цыганкова – 34 матча, семь голов и пять ассистов.