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Испания
09 июня 2026, 15:47 | Обновлено 09 июня 2026, 15:55
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Участник Лиги Европы нацелился на двух футболистов сборной Украины

«Трабзонспор» намерен подписать вингера Виктора Цыганкова и форварда Артема Довбика

09 июня 2026, 15:47 | Обновлено 09 июня 2026, 15:55
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Участник Лиги Европы нацелился на двух футболистов сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу над трансферами двоих футболистов сборной Украины – вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова и форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика.

Известный турецкий журналист Эмре Юнус Сел сообщил детали потенциальных трансферов и проблемы, с которыми столкнулся представитель Суперлиги:

«Цыганков рассматривается как усиление позиции правого вингера. Тренер Фатих Текке хочет в значительной степени строить свою игровую стратегию вокруг этого игрока. «Трабзонспор» стремится завершить этот трансфер в течение этой недели.

Что касается позиции нападающего, то на повестке дня Артем Довбик. Однако из-за трансферной стоимости и условий украинца, осуществить этот переход будет крайне сложно. В настоящее время он рассматривается как один из вариантов», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. В активе Цыганкова – 34 матча, семь голов и пять ассистов.

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Жирона Виктор Цыганков Рома Рим Артем Довбик чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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