Участник Лиги Европы нацелился на двух футболистов сборной Украины
«Трабзонспор» намерен подписать вингера Виктора Цыганкова и форварда Артема Довбика
Турецкий «Трабзонспор» продолжает работу над трансферами двоих футболистов сборной Украины – вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова и форварда итальянской «Ромы» Артема Довбика.
Известный турецкий журналист Эмре Юнус Сел сообщил детали потенциальных трансферов и проблемы, с которыми столкнулся представитель Суперлиги:
«Цыганков рассматривается как усиление позиции правого вингера. Тренер Фатих Текке хочет в значительной степени строить свою игровую стратегию вокруг этого игрока. «Трабзонспор» стремится завершить этот трансфер в течение этой недели.
Что касается позиции нападающего, то на повестке дня Артем Довбик. Однако из-за трансферной стоимости и условий украинца, осуществить этот переход будет крайне сложно. В настоящее время он рассматривается как один из вариантов», – сообщил журналист.
В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. В активе Цыганкова – 34 матча, семь голов и пять ассистов.
🎙️ @YunusEmreSel: Sağ kanat pozisyonu için düşünülen isim Tsygankov. Fatih Hoca, oyun planını büyük ölçüde bu oyuncu üzerinden şekillendirmek istiyor. Trabzonspor ise bu transferi, olumlu ya da olumsuz şekilde bu hafta içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.— A Spor (@aspor) June 8, 2026
➖ Forvet bölgesi… pic.twitter.com/DMdRSlAsnT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитника предложили «Ливерпулю»
Американец похвалил украинского супертяжеловеса