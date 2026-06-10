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  4. БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 15:49 | Обновлено 10 июня 2026, 16:24
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БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»

Первые шаги в академии горняков были для Филиппа нелегкими

10 июня 2026, 15:49 | Обновлено 10 июня 2026, 16:24
752
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БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
ФК Зоря. Филипп Будковский
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34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский вспомнил о своих первых шагах в футболе.

В 13 лет Будковский поступил в академию донецкого «Шахтера». По словам футболиста, ему потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к новым условиям.

«Начало для меня было психологически тяжелым. Я привык быть дома, где родители, друзья. Первый месяц, второй, наверное, даже в туалете плакал. Домой хотелось, но я не уезжал. Как-то перетерпел», – рассказал Филипп.

Также Будковский признался, что во время его обучения в академии там царила «дедовщина».

«Телевизоров в комнате вообще ни у кого не было. Там, если у кого-то появлялся, то старшие ребята могли отобрать... Да, была дедовщина. Ноутбуки отбирали, все было», – сказал он.

За свою карьеру Будковский в общей сложности провел 11 лет в системе донецкого «Шахтера», однако не сыграл ни одного официального матча в составе «горняков». В этот период футболист преимущественно выступал на правах аренды за «Ильичевец», «Севастополь» или «Зарю».

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Филипп Будковский Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Туалет у  мого Шахтаря— це вже легендарне місце. Один там плакав, інший зачинявся від президента. Скоро можна буде екскурсії водити: Тут кувався характер донецьких легенд. Тайсон підтвердить.
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