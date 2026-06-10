БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»

34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский вспомнил о своих первых шагах в футболе.

В 13 лет Будковский поступил в академию донецкого «Шахтера». По словам футболиста, ему потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к новым условиям.

«Начало для меня было психологически тяжелым. Я привык быть дома, где родители, друзья. Первый месяц, второй, наверное, даже в туалете плакал. Домой хотелось, но я не уезжал. Как-то перетерпел», – рассказал Филипп.

Также Будковский признался, что во время его обучения в академии там царила «дедовщина».

«Телевизоров в комнате вообще ни у кого не было. Там, если у кого-то появлялся, то старшие ребята могли отобрать... Да, была дедовщина. Ноутбуки отбирали, все было», – сказал он.

За свою карьеру Будковский в общей сложности провел 11 лет в системе донецкого «Шахтера», однако не сыграл ни одного официального матча в составе «горняков». В этот период футболист преимущественно выступал на правах аренды за «Ильичевец», «Севастополь» или «Зарю».