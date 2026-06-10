Украинский тренер: «Я в шоке. Смена тренера лишь нанесла им вред»

Украинский тренер Максим Фещук подверг критике Александрию за вылет из УПЛ после поражения от Левого Берега (0:1). Специалист считает, что не стоило менять тренерский штаб посреди сезона.

«Александрия убедила меня в том, что смена тренера посреди сезона абсолютно ничего хорошего не принесла, а лишь нанесла вред. Я в шоке, что они зашли в переходные не по спортивному принципу.

Александрия имела шанс сохранить прописку в УПЛ, однако этого не случилось, и это, в определенной степени, справедливо. Зная, какое там руководство и возможности клуба, это претендент №1 на возвращение в УПЛ в следующем сезоне», – сказал Фещук.

На старте сезона Александрией руководил молодой специалист Кирилл Нестеренко, но почти на финише сезона «горожане» провели ротацию на тренерском мостике, назначив Владимира Шарана на должность главного тренера.