Стало известно, кто будет тренировать Александрию. Ожидаются три трансфера
Владимир Шаран останется у руля «горожан»
Украинский специалист Владимир Шаран останется главным тренером «Александрии». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 54-летний специалист продолжить работать с «горожанами» даже после вылета из УПЛ – «Александрия» уступила «Левому Берегу» в стыковых матчах. Цель клуба – выиграть Первую лигу в следующем сезоне.
Также летом к команде присоединятся сразу три футболиста: вингер «Оболони» Максим Третьяков, защитник «Карпат» Владимир Адамюк и защитник «Руха» Юрий Копына.
Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ нацелился на лидера «Александрии».
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