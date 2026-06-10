Стало известно, кто будет тренировать Александрию. Ожидаются три трансфера

Украинский специалист Владимир Шаран останется главным тренером «Александрии». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 54-летний специалист продолжить работать с «горожанами» даже после вылета из УПЛ – «Александрия» уступила «Левому Берегу» в стыковых матчах. Цель клуба – выиграть Первую лигу в следующем сезоне.

Также летом к команде присоединятся сразу три футболиста: вингер «Оболони» Максим Третьяков, защитник «Карпат» Владимир Адамюк и защитник «Руха» Юрий Копына.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ нацелился на лидера «Александрии».