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Украина. Первая лига
10 июня 2026, 12:32 | Обновлено 10 июня 2026, 12:52
882
0

Стало известно, кто будет тренировать Александрию. Ожидаются три трансфера

Владимир Шаран останется у руля «горожан»

10 июня 2026, 12:32 | Обновлено 10 июня 2026, 12:52
882
0
Стало известно, кто будет тренировать Александрию. Ожидаются три трансфера
Александрия. Владимир Шаран
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Украинский специалист Владимир Шаран останется главным тренером «Александрии». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 54-летний специалист продолжить работать с «горожанами» даже после вылета из УПЛ – «Александрия» уступила «Левому Берегу» в стыковых матчах. Цель клуба – выиграть Первую лигу в следующем сезоне.

Также летом к команде присоединятся сразу три футболиста: вингер «Оболони» Максим Третьяков, защитник «Карпат» Владимир Адамюк и защитник «Руха» Юрий Копына.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ нацелился на лидера «Александрии».

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Владимир Шаран Александрия трансферы Первая лига Украины Владимир Адамюк Юрий Копына Максим Третьяков
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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