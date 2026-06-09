Клуб УПЛ нацелился на лидера Александрии
Папа Ндиага Яде может продолжит карьеру в «Колосе»
Мавританский нападающий «Александрии» Папа Ндиага Яде привлекает внимание «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасичныка 2.0».
По информации источника, 26-летний футболист, который только зимой присоединился к «горожанам», попал на радары клуба из Ковалевки. Между сторонами уже есть контакты, его в команде хочет видеть Руслан Костышин.
В пошедшем сезоне Папа Ндиага Яде провел 35 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 8 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Денис Ндукве продолжит карьеру в «Колосе».
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