Клуб УПЛ нацелился на лидера Александрии

Мавританский нападающий «Александрии» Папа Ндиага Яде привлекает внимание «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасичныка 2.0».

По информации источника, 26-летний футболист, который только зимой присоединился к «горожанам», попал на радары клуба из Ковалевки. Между сторонами уже есть контакты, его в команде хочет видеть Руслан Костышин.

В пошедшем сезоне Папа Ндиага Яде провел 35 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 8 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Денис Ндукве продолжит карьеру в «Колосе».