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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 19:55 | Обновлено 09 июня 2026, 20:09
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0

Клуб УПЛ нацелился на лидера Александрии

Папа Ндиага Яде может продолжит карьеру в «Колосе»

09 июня 2026, 19:55 | Обновлено 09 июня 2026, 20:09
1000
0
Клуб УПЛ нацелился на лидера Александрии
Александрия. Папа Ндиага Яде
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Мавританский нападающий «Александрии» Папа Ндиага Яде привлекает внимание «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасичныка 2.0».

По информации источника, 26-летний футболист, который только зимой присоединился к «горожанам», попал на радары клуба из Ковалевки. Между сторонами уже есть контакты, его в команде хочет видеть Руслан Костышин.

В пошедшем сезоне Папа Ндиага Яде провел 35 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 8 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Денис Ндукве продолжит карьеру в «Колосе».

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Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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