Клуб УПЛ подберет бомбардира, который неожиданно ушел из Вереса

Украинский форвард Денис Ндукве сменит клубную прописку, но останется в УПЛ после неожиданного ухода из Вереса.

По информации источника, Денис станет игроком ковалевского Колоса – клуб из Ковалевки приобретет 26-летнего нападающего в Ворскле за небольшую компенсацию. Контракт Дениса с полтавчанами действовал до лета 2027 года.

Ндукве провел сезон 2025/26 в Вересе в аренде. В ровенском клубе форвард забил 6 голов в 21 официальном матче, став лучшим бомбардиром команды, но неожиданно покинул команду.