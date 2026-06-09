Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ подберет бомбардира, который неожиданно ушел из Вереса
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 14:07 |
336
0

Клуб УПЛ подберет бомбардира, который неожиданно ушел из Вереса

Денис Ндукве будет выступать за «Колос»

09 июня 2026, 14:07 |
336
0
Клуб УПЛ подберет бомбардира, который неожиданно ушел из Вереса
НК Верес. Денис Ндукве
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский форвард Денис Ндукве сменит клубную прописку, но останется в УПЛ после неожиданного ухода из Вереса.

По информации источника, Денис станет игроком ковалевского Колоса – клуб из Ковалевки приобретет 26-летнего нападающего в Ворскле за небольшую компенсацию. Контракт Дениса с полтавчанами действовал до лета 2027 года.

Ндукве провел сезон 2025/26 в Вересе в аренде. В ровенском клубе форвард забил 6 голов в 21 официальном матче, став лучшим бомбардиром команды, но неожиданно покинул команду.

По теме:
Финал. Названы составы на матч плей-офф по УПЛ Левый Берег – Александрия
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Майкл Олисе
Клуб Первой лиги продлил контракт со старожилом дивизиона
Денис Ндукве Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Футбол | 09 июня 2026, 00:05 0
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ

Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча

Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Футбол | 09 июня 2026, 13:22 0
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры

Филип Будковский сообщил, что готов играть несколько лет и не собирается уходить из футбола

ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
Футбол | 08.06.2026, 16:18
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
Бокс | 09.06.2026, 02:05
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Футбол | 09.06.2026, 06:44
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Барселона может сенсационно подписать звезду сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
08.06.2026, 07:55 8
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 33
Теннис
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 10
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем