Украина. Премьер лига08 июня 2026, 15:28 | Обновлено 08 июня 2026, 15:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве покинул Верес
Нападающий после годичной аренды вернется в «Ворсклу»
08 июня 2026, 15:28 | Обновлено 08 июня 2026, 15:29
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Украинский нападающий Денис Ндукве вернется из аренды в «Вересе» в «Ворсклу». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.
26-летний футболист сезон 2025/26 провел в команде Олега Шандрука. Стороны не стали продлевать соглашение по аренде, потому Ндукве вернется в полтавский клуб.
В прошедшем сезоне Денис Ндукве провел 21 матч на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 результативными ударами и 1 голевой переачей.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» просмотрит воспитанника «Штутгарта».
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