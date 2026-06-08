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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 15:28 | Обновлено 08 июня 2026, 15:29
14
0

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве покинул Верес

Нападающий после годичной аренды вернется в «Ворсклу»

08 июня 2026, 15:28 | Обновлено 08 июня 2026, 15:29
14
0
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве покинул Верес
ФК Верес. Денис Ндукве
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Украинский нападающий Денис Ндукве вернется из аренды в «Вересе» в «Ворсклу». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.

26-летний футболист сезон 2025/26 провел в команде Олега Шандрука. Стороны не стали продлевать соглашение по аренде, потому Ндукве вернется в полтавский клуб.

В прошедшем сезоне Денис Ндукве провел 21 матч на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 результативными ударами и 1 голевой переачей.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» просмотрит воспитанника «Штутгарта».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Верес
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