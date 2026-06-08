ОФИЦИАЛЬНО. Денис Ндукве покинул Верес

Украинский нападающий Денис Ндукве вернется из аренды в «Вересе» в «Ворсклу». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.

26-летний футболист сезон 2025/26 провел в команде Олега Шандрука. Стороны не стали продлевать соглашение по аренде, потому Ндукве вернется в полтавский клуб.

В прошедшем сезоне Денис Ндукве провел 21 матч на клубном уровне, в которых успел отличиться 6 результативными ударами и 1 голевой переачей.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» просмотрит воспитанника «Штутгарта».