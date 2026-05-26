Верес просмотрит воспитанника Штутгарта

«Верес» ждет на просмотр игрока с опытом игры в Германии.

Клуб из города Ровно может пополнить защитник Ригон Спахиу, выступавший за молодежные команды «Штутгарта» и «Хайденхайма». Последним его клубом был «Шкупи» из Северной Македонии, сейчас игрок является свободным агентом.

Спахиу может сыграть как в центре обороны, так и слева, имеет опыт игры за молодежные сборные Косово.

23-летний игрок провел в прошлом сезоне 13 матчей за «Шкупи» и отметился одним ассистом. «Верес» может стать его восьмым клубом в профессиональной карьере.