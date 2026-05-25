Клуб УПЛ обратился к спонсорам: «Дайте денег на достойную команду»

Президент Вереса Иван Надеин после заседания наблюдательного совета клуба попросил у спонсоров дополнительные деньги, чтобы в новом сезона команда могла бороться за более высокие места.

«Мы стратегию принимали на наблюдательном совете. Это долгосрочная стратегия развития до 2030 года с намерением выйти на самоокупаемость. Ключевое здесь – это потенциальные трансферы, на которые нужны деньги. Поэтому мы обращаемся к спонсорам: если мы хотим иметь достойную команду – давайте вместе участвовать в ее финансировании. У нас есть все необходимые инструменты.

«Приходите, мы открыты к разным формам сотрудничества с бизнесом», – сказал президент клуба Иван Надеин.

Команда завершила сезон УПЛ на 11-й позиции.