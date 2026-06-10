Семь первых трансферов Флорентино Переса в Реал. Где они сейчас?

Накануне в мадридском «Реале» состоялись очередные выборы президента. За кресло босса «бланкос» соревновались действующий руководитель клуба Флорентино Перес, а также успешный испанский предприниматель и основатель энергетической группы Cox Energy Энрике Рикельме. В итоге победу одержал Перес (набрал 64,1% голосов), однако в испанской прессе нынешние выборы президента «Реала» все равно назвали самыми конкурентными за последние двадцать лет.

79-летний Перес уже имеет грандиозные планы. На пост главного тренера он пригласил Жозе Моуриньо, а в команде ожидается существенное кадровое обновление. В частности, Флорентино хочет устроить распродажу минимум на 200 миллионов евро с закупкой новичков ориентировочно на 300 миллионов.

Что получится у Переса с этими планами покажет только ближайшее трансферное окно, а пока давайте вспомним первые семь подписаний Флорентино на посту президента «Реала». Для этого необходимо вернуться в лето уже весьма далекого 2000 года…

Альберт Селадес

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Центральный полузащитник Альберт Селадес является воспитанником академии «Барселоны», за главную команду которой в сезоне-1997/98, когда ему было только 23, сыграл 36 поединков в рамках Ла Лиги, будучи впоследствии названным лучшим молодым футболистом Испании по итогам года.

Однако летом 1999-го на фоне стремительного прогресса Хави дальнейшие перспективы Селадеса в «Барселоне» начали выглядеть весьма туманными. Футболисту дали понять, что не могут гарантировать стабильную игровую практику и в итоге стороны согласовали любопытный формат сделки. Каталонский клуб согласился продать Альберта в «Сельту», где тот подписал однолетнее трудовое соглашение, после чего получал статус свободного агента и полную свободу действий. Уже тогда в «Барселоне» подозревали, что Селадес может воспользоваться ситуацией, чтобы перейти в «Реал», но никакого запрета по этому поводу в договоренностях с Альбертом так и не прописали.

Летом 2000 года Селадес действительно на правах свободного агента стал футболистом «Реала». Фактически мадридский клуб согласовал этот трансфер до вступления Флорентино Переса в должность, но новоиспеченный президент не стал вмешиваться и что-либо менять в прежних договоренностях. Для фанатов «Барселоны» решение Селадеса стало очень неприятной неожиданностью, но про поступок Альберта очень скоро все забыли из-за трансфера, о котором мы вспомним в самой концовке этого повествования…

За «Реал» Селадес играл с 1999 по 2005 годы, будучи в сезоне-2003/04 отправленным в аренду в «Бордо». Стать важной фигурой в Мадриде у хавбека не вышло, но он все равно провел 101 официальный матч за «бланкос» (ровно столько же, сколько и за «Барселону»!), выиграв в составе мадридцев Лигу чемпионов-2001/02, а также два чемпионства в Испании.

Карьеру футболиста Селадес завершил в 2009 году в американском «Нью-Йорк Ред Буллз». А спустя четыре года начал тренерский путь в футболе. Поначалу Альберт работал наставником юношеских команд в сборной Испании, а в сезоне-2019/20 возглавлял «Валенсию», что правда без каких-либо успехов. Последней работой Селадеса был кипрский «Пафос», где он провел несколько месяцев (с января по апрель нынешнего года), а затем был уволен. Руководители кипрского клуба посчитали, что их команда должна показывать более убедительные результаты, чем 9 побед при 6 поражениях и 6 ничьих с Селадесом во главе.

Сантьяго Солари

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Аргентинский фланговый полузащитник Сантьяго Солари перешел в «Реал» летом 2000 года за 3,5 миллиона евро из «Атлетико». В стане «матрасников» Солари провел очень достойный сезон-1999/2000, но в спортивном плане мадридский клуб потерпел крах, вылетев из Ла Лиги, чем и воспользовались другие, в частности, «Реал», который купил себе Солари.

На подписании Солари тогда настаивал коуч «Реала» Висенте дель Боске, которому импонировала работоспособность аргентинца, а также его стремление и умение играть в интересах команды. Флорентино Перес же осознавал, что на одних суперзвездах успешный коллектив не построить, и команде все равно нужны «рабочие лошадки» вроде Солари.

За «бланкос» Солари отыграл пять сезонов, проведя 208 поединков (22 гола, 19 ассистов). Вместе с «Реалом» Сантьяго выиграл Лигу чемпионов и два чемпионата Испании, а после был продан в миланский «Интер» за 2 миллиона евро. В Италии Сантьяго отыграл три последующих сезона, после чего вернулся в Южную Америку, где в конце 2010-го в составе уругвайского «Пеньяроля» и завершил карьеру.

Вскоре Солари вернулся в «Реал». Работал тренером в академии клуба, а в 2018 году после увольнения Хулена Лопетеги даже стал исполняющим обязанности главного тренера первой команды клуба. Вскоре с Солари оформили полноценный контракт наставника, но уже в марте 2019-го аргентинец был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

В настоящий момент 49-летний Солари занимает пост директора по профессиональному футболу в «Реале», входя в круг ближайшего окружения Флорентино Переса. В его обязанности входит формирование стратегии развития спортивного блока, обеспечение координации между молодежными и главной командой, проведение скаутинга и ряд других рабочих аспектов.

Сесар Санчес

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Голкипер Сесар Санчес перешел в «Реал» из «Вальядолида» за 6,25 миллионов евро. На тот момент этот страж ворот демонстрировал стабильный и качественный футбол в Ла Лиге, вследствие чего Флорентино Перес захотел видеть его в роли кипера, который будет оказывать конкуренцию молодому Икеру Касильясу и реально претендовать на место в основе.

В итоге играл преимущественно Касильяс, а Санчес за пять сезонов провел за «Реал» только 59 матчей. Однако этого вратаря и не брали как «лицо проекта». Он был нужен для создания глубины состава и со своей функцией справился великолепно, не создавая ни малейших проблем в раздевалке. Более того, в сезоне-2001/02 именно Сесар Санчес оказался основным вратарем «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов, причем даже вышел в стартовом составе в финальном матче против «Байера», но на 68-й минуте из-за травмы был вынужден уступить место в рамке Касильясу.

Летом 2005 года, по завершении срока действия контракта с «Реалом», Санчес покинул мадридский клуб свободным агентом, подписавшись за «Сарагосу». Он хотел получать больше игровой практики, чего и достиг в этом клубе, а также в «Валенсии», где оказался в январе 2009-го после полугода просиживания на лавке в «Тоттенхэме». Карьеру футболиста Сесар Санчес завершил достаточно поздно – в 2012 году в рядах «Вильярреала», когда ему уже было за сорок.

Впоследствии Санчес входил в тренерский штаб «Валенсии», а также недолго был спортивным директором левантийского клуба. С 2023 года Сесар является внештатным советником руководства испанской «Кордовы». Он присутствует на ключевых заседаниях совета директоров клуба, консультирует по вопросам трансферов и состава, а также участвует в составлениях программ развития «Кордовы» на будущее. Фактически он не имеет штатной должности в клубе, но по-прежнему напрямую связан с футболом и погружен в него 24/7.

Педро Мунитис



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За оттянутого форварда Педро Мунитиса «Реал» заплатил 13,2 миллионов евро. Переход в стан мадридцев стал возможным после яркого сезона Мунитиса за «Расинг» из Сантандера, когда в 35 матчах Ла Лиги Педро отличился 6 голами и 9 ассистами. Фактически этот игрок был одним из лучших в испанском чемпионате среди тех, кто не имел контракта с топ-клубами. И Флорентино Перес решил захантить Мунитиса, имевшего хорошую скорость, технику и стремление прессинговать соперника на его половине поля.

В «Реале» Мунитиса использовали как игрока ротации или «джокера». Фактически он был универсальной единицей в атаке, будучи способным сыграть как на флангах, так и в центре атаки. Он сыграл за «Реал» только два сезона, поучаствовав в 81 официальном матче (5 голов, 11 ассистов). Выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а затем был отпущен в аренду в «Расинг», а в 2003-м ушел свободным агентом в «Депортиво». На тот момент атака «бланкос» оказалась перегружена в кадровом аспекте, причем звездами первой величины, и места для Мунитиса там уже банально быть не могло.

Карьеру футболиста Мунитис завершил в родном для него «Расинге» в 2012 году. На тот момент ему было 37. Сейчас Педро уже 50, и он все еще остается в профессиональном футболе. Работал тренером «Расинга», «Понферрадины», «УКАМ Мурсии», «Бадахоса», «Сабаделя» и «Луго». А буквально в мае нынешнего года появилась информация о назначении Мунитиса руководителем отдела методологии в академии «Расинга», где он будет отвечать не за какую-то конкретную команду, а за всю систему развития молодых футболистов.

Клод Макелеле

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Французского опорника Клода Макелеле «Реал» подписал из «Сельты» за 14 миллионов евро. Этот футболист не вписывался в концепцию Флорентино Переса по подписанию звезд первой величины, которая получила название «Галактикос», однако, как впоследствии отмечали многие эксперты, стал едва ли не ключевой фигурой в первых успехах «Реала» при президентстве Переса.

Макелеле отличался невероятной цепкостью, нацеленностью на мяч, энергичностью и потрясающей работоспособностью. Казалось, что он способен подчистить огрех буквально за любым футболистом своей команды, страхуя как исполнителей атаки, так и тех, кто отвечал в «Реале» за оборону. Про таких игроков как Макелеле всегда говорят, что они «носят рояль» для звезд, привыкших на нем играть. Однако в какой-то момент Клод резонно поставил вопрос перед Пересом и руководством о своей зарплате, которая на тот момент была одной из самых низких в «Реале».

Макелеле сыграл за «Реал» 145 матчей (2 гола, 8 ассистов), помог клубу выиграть Лигу чемпионов и два чемпионата Испании, но в августе 2003-го за 20 миллионов евро был продан в «Челси». Впоследствии Зинедин Зидан, комментируя уход Макелеле и ухудшение игры мадридцев, особенно в центре поля, сказал легендарную фразу: «Мы даже не понимали, насколько он важен для команды, пока он не ушел».

В «Челси» Макелеле отыграл пять лет, после чего еще три года карьеры отдал выступлениям за ПСЖ. Летом 2011-го в возрасте 38 лет Клод закончил выступления в большом футболе. Вскоре он стал ассистентом главного тренера в ПСЖ, а в 2014-м начал самостоятельную карьеру наставника в «Бастии». Однако там дела у Макелеле не заладились, да и вообще на тренерском поприще он не показал ничего настолько выдающегося, что ему удавалось демонстрировать на поле.

В настоящий момент Макелеле 53 года. С сентября по октябрь 2024 года Клод работал главным тренером «Астераса», но провалился и с тех пор вернулся во Францию, где работает экспертом на телевидении, консультирует и, очевидно, все еще ждет шанса вновь попробовать себя в каком-то серьезном футбольном проекте.

Флавио Консейсао

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За бразильского центрального полузащитника Флавио Консейсао, который был важной фигурой в рядах «Депортиво», «Реал» заплатил очень солидные по тем временам 25 миллионов евро. За эти деньги мадридцы подписывали не какого-то «кота в мешке», а победителя Кубка Америки-1999 и чемпиона Испании-2000 в составе галисийцев, но… В столице дела у Консейсао не пошли.

Фактически Консейсао брали как замену для Фернандо Редондо, пожелавшего уехать в «Милан». Однако безоговорочно важным футболистом «Реала» Флавио так и не стал, хотя и получал регулярную практику, но оставался все-таки больше игроком ротации, нежели тем, от действий которого что-то всерьез зависело на поле в командном аспекте.

За три года в «Реале» Консейсао выиграл Лигу чемпионов и два чемпионства в Ла Лиге, проведя 74 матча (2 гола, 2 ассиста). Затем Флорентино Перес принял решение отпустить бразильца в аренду в дортмундскую «Боруссию», а после – свободным агентом в «Галатасарай». В этот момент карьера Флавио Консейсао начала стремительно двигаться к «закату». В Турции бразилец отыграл всего сезон, и опять сменил клуб, будучи проданным в «Панатинаикос». Но и в Греции не задержался – всего через полгода Флавио завершил карьеру, в 31 год, устав бороться с последствиями травм.

В настоящий момент о Флавио Консейсао известно немногое. Ему 51 год, и он фактически живет на две страны – Бразилию и Испанию. Ведет максимально непубличный образ жизни, редко «светясь» на футбольных тусовках и не проявляя желания оставаться в футболе в виде тренера, функционера, либо же кого-то еще.

Луиш Фигу

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Этот трансфер всколыхнул Испанию и Европу летом 2000 года. Лидер «Барселоны» и один из лучших, если не лучший, на тот момент правый полузащитник мирового футбола Луиш Фигу ушел в стан злейшего оппонента каталонцев – «Реал». Формально мадридцы активировали клаусулу португальца, сделав того самым дорогим футболистом планеты, однако фактически Флорентино Перес банально подловил Фигу на жадности.

Впоследствии стало известно, что через агентов Перес предложил Фигу оформить предварительный контракт о переходе в «Реал». Выплату компенсации «Барселоне» Флорентино брал на себя, а переход Луиша сделал одним из центральных обещаний в своей предвыборной кампании. На тот момент Перес не выглядел фаворитом президентской гонки, так как больше шансов эксперты отдавало Лоренцо Сансу. В случае, если бы Перес проиграл те выборы, Фигу получил бы солидную компенсацию и остался бы в «Барселоне», как ни в чем не бывало. Но произошло непредвиденное – Перес все-таки выиграл, и назад пути у португальского хавбека больше не было. Ему нужно было или идти в «Реал», или платить мадридцам огромную неустойку, чего Фигу делать не пожелал.

За это решение Фигу до сих пор ненавидят в Каталонии очень многие преданные почитатели «Барселоны». Но в Мадриде Луиш сделал великолепную карьеру: за пять лет сыграл 245 матчей (58 голов, 94 ассиста), выиграл Лигу чемпионов и два чемпионства в Ла Лиге, а затем ушел доигрывать в «Интер». В миланском гранде летом 2009-го Фигу и попрощался с футболом в качестве игрока.

Но уходить из этого вида спорта насовсем, как де-факто сделал Флавио Консейсао, португалец не пожелал. Он начал карьеру функционера, и в какой-то момент даже претендовал на пост президента ФИФА. Ныне Фигу 53 года, а с 2017-го он является советником руководства УЕФА и официальным амбассадором этой организации. Фактически португалец никак не участвует в ежедневном управлении УЕФА и всем европейским футболом, но имеет «теплое местечко» в этой мощной и влиятельной структуре, где, наверное, платят еще и очень неплохую зарплату. А деньги Фигу люби