Продать на 200 млн, купить — на 300. Реал готовит безумные трансферы летом

Мадридский «Реал» летом планирует серьезное обновление состава после прихода нового главного тренера Жозе Моуриньо.

Как сообщает журналист Мигель Серрано, президент клуба Флорентино Перес хочет приобрести в летнее трансферное окно игроков на сумму 300 миллионов евро. Среди потенциальных приобретений – защитники Ибраима Конате («Ливерпуль») и Дензел Дюмфрис («Интер»), а также вингер Майкл Олисе («Бавария»).

Кроме того, руководство «Реала» планирует устроить масштабную распродажу футболистов, на которых не рассчитывает Моуриньо. На их продаже в Мадриде хотят заработать до 200 млн евро. В «черный список» вошли такие игроки, как Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия.