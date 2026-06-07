Продать на 200 млн, купить — на 300. Реал готовит безумные трансферы летом
Флорентино Перес запланировал масштабную распродажу в клубе
Мадридский «Реал» летом планирует серьезное обновление состава после прихода нового главного тренера Жозе Моуриньо.
Как сообщает журналист Мигель Серрано, президент клуба Флорентино Перес хочет приобрести в летнее трансферное окно игроков на сумму 300 миллионов евро. Среди потенциальных приобретений – защитники Ибраима Конате («Ливерпуль») и Дензел Дюмфрис («Интер»), а также вингер Майкл Олисе («Бавария»).
Кроме того, руководство «Реала» планирует устроить масштабную распродажу футболистов, на которых не рассчитывает Моуриньо. На их продаже в Мадриде хотят заработать до 200 млн евро. В «черный список» вошли такие игроки, как Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Фран Гарсия и Гонсало Гарсия.
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