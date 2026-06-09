Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
Татьяна Мария одолела Марию Саккари в двух сетах
Действующая чемпионка Татьяна Мария (WTA 52) выиграла поединок 1/16 финала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
Немка одолела представительницу Греции Марию Саккари (WTA 37) в двух сетах за 1 час и 26 минут – 6:3, 6:3.
Это была пятая очная встреча соперниц. Татьяна Мария одержала вторую победу над Саккари.
Несмотря на победу на пятисотнике в Лондоне в 2025 году, Татьяна Мария вынуждена была начать выступление на турнире в этом году с квалификации. На пути к основной сетке немка обыграла Юрико Лили Миядзаки и Камиллу Рахимову.
Организаторы соревнований отказались предоставлять wild card чемпионке 2025 году, аргументирую это тем, что в приоритете у них теннисистки, которые представляют Великобританию.
В следующем круге Татьяна сыграет с первой сеяной Еленой Рыбакиной. В 2025 году она обыграла Рыбакину в четвертьфинале на пути к трофею пятисотника в Лондоне.
WTA 500 Лондон. Трава, 1/16 финала
Мария Саккари – Татьяна Мария [Q] – 3:6, 3:6
Фотогалерея матча
Статистика матча
Wow.— José Morgado (@josemorgado) June 9, 2026
Defending champ Tatjana Maria (who didn't get a WC and had to pass qualies) wins a 10th consecutive match at the Queen's Club, defeats former top 3 Maria Sakkari 6-3, 6-3 to reach the 2nd round.
She will face top seed and world #2 Rybakina in R2 (beat her last year). pic.twitter.com/wzn3mdKiy3
Tatjana Maria's winning streak at the Queen's Club:— José Morgado (@josemorgado) June 9, 2026
2025
QR1: d. Chan
QR2: d. Rodionova
R1: d. Fernandez
R2: d. Muchova
QF: d. Rybakina
SF: d. Keys
F: d. Anisimova
2026
QR1: d. Miyazaki
QR2: d. Rakhimova
R1: d. Sakkari pic.twitter.com/RgV8fKTMv2
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