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  4. Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
WTA
09 июня 2026, 20:23 |
153
0

Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне

Татьяна Мария одолела Марию Саккари в двух сетах

09 июня 2026, 20:23 |
153
0
Действующая чемпионка выбила Саккари в 1/16 финала на WTA 500 в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария
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Действующая чемпионка Татьяна Мария (WTA 52) выиграла поединок 1/16 финала на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Немка одолела представительницу Греции Марию Саккари (WTA 37) в двух сетах за 1 час и 26 минут – 6:3, 6:3.

Это была пятая очная встреча соперниц. Татьяна Мария одержала вторую победу над Саккари.

Несмотря на победу на пятисотнике в Лондоне в 2025 году, Татьяна Мария вынуждена была начать выступление на турнире в этом году с квалификации. На пути к основной сетке немка обыграла Юрико Лили Миядзаки и Камиллу Рахимову.

Организаторы соревнований отказались предоставлять wild card чемпионке 2025 году, аргументирую это тем, что в приоритете у них теннисистки, которые представляют Великобританию.

В следующем круге Татьяна сыграет с первой сеяной Еленой Рыбакиной. В 2025 году она обыграла Рыбакину в четвертьфинале на пути к трофею пятисотника в Лондоне.

WTA 500 Лондон. Трава, 1/16 финала

Мария Саккари – Татьяна Мария [Q] – 3:6, 3:6

Фотогалерея матча

Статистика матча

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Татьяна Мария Мария Саккари WTA Лондон
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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