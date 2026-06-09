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  4. 37-летний француз выбил действующего чемпиона ATP 250 в Хертогенбосе
ATP
09 июня 2026, 17:49 |
251
0

37-летний француз выбил действующего чемпиона ATP 250 в Хертогенбосе

Адриан Маннарино одолел Габриэля Диалло в матче 1/16 финала в трех сетах

09 июня 2026, 17:49 |
251
0
37-летний француз выбил действующего чемпиона ATP 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино
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37-летний французский теннисист Адриан Маннарино (ATP 46) выбил действующего чемпиона на травяном турнире ATP 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Маннарино одолел канадца с украинскими корнями Габриэля Диалло (ATP 46) в поединке 1/16 финала в трех сетах за 2 часа и 31 минуту – 6:4, 3:6, 7:5.

Это была первая очная встреча соперников.

Это первая победа француза спустя девять поражений подряд. Последний матч, в котором Адриан одержал победу, был поединок 1/64 финала на турнире ATP 1000 в Майами против Чжан Чжичжэня.

В следующем круге Маннарино сыграет с соотечественником, четвертым сеяным Артуром Риндеркнешем.

ATP 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Габриэль Диалло – Адриан Маннарино – 4:6, 6:3, 5:7

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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