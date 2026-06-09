37-летний француз выбил действующего чемпиона ATP 250 в Хертогенбосе
Адриан Маннарино одолел Габриэля Диалло в матче 1/16 финала в трех сетах
37-летний французский теннисист Адриан Маннарино (ATP 46) выбил действующего чемпиона на травяном турнире ATP 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
Маннарино одолел канадца с украинскими корнями Габриэля Диалло (ATP 46) в поединке 1/16 финала в трех сетах за 2 часа и 31 минуту – 6:4, 3:6, 7:5.
Это была первая очная встреча соперников.
Это первая победа француза спустя девять поражений подряд. Последний матч, в котором Адриан одержал победу, был поединок 1/64 финала на турнире ATP 1000 в Майами против Чжан Чжичжэня.
В следующем круге Маннарино сыграет с соотечественником, четвертым сеяным Артуром Риндеркнешем.
ATP 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала
Габриэль Диалло – Адриан Маннарино – 4:6, 6:3, 5:7
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
The Defending champion is out 🤯— Tennis TV (@TennisTV) June 9, 2026
Mannarino defeats Diallo 6-4 3-6 7-5 and sets up a second round clash against Rinderknech #LibemaOpen pic.twitter.com/z4smBPK2ww
MANNARINO RETROUVE LA VICTOIRE 🌱— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) June 9, 2026
Après 9 défaites consécutives, Adrian Mannarino stoppe la série en éliminant le champion en titre Gabriel Diallo au 1er tour de l’ATP 250 de s’Hertogenbosch. 🇫🇷👨🦲 pic.twitter.com/7g9HtM624k
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