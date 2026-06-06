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ATP
06 июня 2026, 18:18 |
287
0

Стартовал сезон на траве. На пути к Уимблдону: календарь турниров

Даты турниров на травяном покрытии для ATP и WTA

06 июня 2026, 18:18 |
287
0
Стартовал сезон на траве. На пути к Уимблдону: календарь турниров
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Сезон турниров на траве ATP и WTA официально стартовал.

Травяной сезон является самым коротким отрезком в ATP и WTA Туре, который длится около 5 недель.

С 8 по 14 июня пройдут турниры ATP 250 и WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), ATP 250 в Штутгарте (Германия) и WTA 500 в Лондоне (Великобритания).

Далее с 15 по 21 июня состоятся соревнования ATP 500 в Лондоне и ATP 500 в Галле (Германия). Паралельно с ними пройдут турниры WTA 500 в Берлине (Германия) и WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Далее одновременно с 21 по 27 июня пройдут соревнования WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), ATP 250 и WTA 250 в Истборне (Великобритания) и ATP 250 на Мальорке (Испания).

Кульминацией и главным событием травяного сезона станет Уимблдонский турнир 2026, который пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

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ATP Хертогенбос ATP Штутгарт WTA Хертогенбос WTA Лондон ATP Лондон ATP Галле WTA Берлин WTA Ноттингем WTA Бад-Хомбург WTA Истборн ATP Мальорка Уимблдон-2026 ATP Истборн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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