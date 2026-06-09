Вирт назвал команду, которая не готова выступать в Украинской Премьер-лиге

Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы команд, которые сыграют решающие матчи за право выступать в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.

В первых поединках плей-офф «Александрия» сыграла вничью с киевским «Левым Берегом» (1:1), а «Агробизнес» разошелся миром с «Кудровкой» – 0:0.

«Из этих четырех команд тяжелее всего будет именно «Агробизнесу». На сегодняшний день они объективно не готовы к Премьер-лиге. Их текущий уровень – это примерно уровень СК «Полтава». Если они каким-нибудь образом выйдут в элитный дивизион, им понадобится очень масштабная селекция.

Другие три команды, на мой взгляд, это коллективы уровня от десятого и ниже места, которые будут бороться за выживание. Все зависит от того, как они поработают на трансферном рынке и как усилятся.

Пока «Агробизнес» выглядит наиболее явным аутсайдером. Три других команды за подбором исполнителей стоят немного выше. Если они серьезно усилятся, возможно, смогут ставить задачу хотя бы избежать стыковых матчей в следующем году.

Однако на сегодня – это потенциальные аутсайдеры Премьер-лиги», – рассказал Вирт.