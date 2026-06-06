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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 10:51 |
364
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Писали, что Агробизнес не хочет в Премьер-лигу»

Главный тренер клуба из Волочиска оценил ничью с «Кудровкой» и ответил критикам

06 июня 2026, 10:51 |
364
0
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Писали, что Агробизнес не хочет в Премьер-лигу»
ФК Агробизнес Волочиск. Александр Чижевский
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Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поделился впечатлениями после ничьей с «Кудровкой» (0:0) в переходном матче за право сыграть в Украинской Премьер-лиге:

«Положительные эмоции. Играли против организованной команды, которая в последнее время качественные матчи проводила, например, с «Динамо». Надо было надежно сыграть в обороне и ждать своих моментов.

В перерыве сказали, чтобы игроки смелее «втыкались» в соперников. Позиционная оборона – это хорошо, но нужно вступать в отбор, навязывать агрессию и не отходить от игры, которую хотим видеть. Удавались контратаки, но всегда хочется лучшего. Этим результатом я доволен, но основной матч ждет 9 июня.

Почему прижались в конце встречи? У футболистов есть такая мысль, чтобы сохранить счет, потому что впереди второй матч. Плюс наелись, но выдержали темп. Гаврушко уже судороги ловил, но он сделал большой объем работы. У Кузьмина в атаке было много брака. Не скажу, что «Кудровка» создала много моментов.

Соперник год провел в Украинской Премьер-лиге и набрался опыта, чего нам не хватает. У «Кудровки» есть более квалифицированные футболисты, но мы тянемся к тому, чтобы стать лучше.

В начале сезона собираемся, ставим цели. Если не ставить цели – футболисты не будут расти, за ними не будут следить, если команда будет болтаться на дне таблицы. Когда команда наверху, то спрос на игроков появляется.

В соцсетях писали, что «Агробизнес» «сдает» матчи и не будет никуда выходить. Хотелось донести футболистам, чтобы закрыли рты (тем, кто пишет – прим).

Не было конкретной задачи, чтобы правдами и неправдами выйти в Премьер-лигу. Мы выходим за счет своей игры, нам никто не помогает, честно работаем.

То, что мы имеем – спасибо президенту клуба. Сыграли на хорошем уровне, если так сыграем еще 9-го – от этого появляется класс команды», – подчеркнул Чижевский.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Кудровка Агробизнес Александр Чижевский пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
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