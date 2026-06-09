Прогноз на матч ЧМ-2026: Южная Корея – Чехия

12 июня на чемпионате мира по футболу сыграют Южная Корея и Чехия. Игра начнется в 05:00 по киевскому времени.

Южная Корея

Для азиатской сборной попадание на чемпионат мира не было сложной задачей, команда уверенно прошла квалификацию, заняв первое место в группе. Южная Корея прошла свой отбор без поражений, опередив вторую Иорданию на 6 очков, стоит признать, что уровень конкурентов не был уж таким высоким.

Для южнокорейцев это уже 12-е мировое первенство, причем с 1986 года они и вовсе играли без пропусков. Главная звезда команды, конечно же Сон, пусть игрок и перешел в МЛС с Тоттенхэма, все помнят его достижения. Также фанатам наверняка известны такие ребята как: Ли Кан Ин из ПСЖ, а также Ким Мин Дже из Баварии.

Лучшее выступление команда выдала на домашнем чемпионате мира в 2002 году, когда дошли до полуфинала, пусть и были скандалы, тогда в матче за третье место уступили Турции.

Чехия

Сборная Чехии только во второй раз сыграет в финальной части чемпионата мира, хотя свою независимую историю государство начало только с 1993 года. Квалификация на нынешний турнир была тяжелой, в группе стали вторыми, пропустив вперед сильную Хорватию.

Большим испытанием стали матчи плей-офф, где сначала играли дома против Ирландии, уступая по ходу встречи 0:2, сыграли 2:2, а потом выиграли в серии пенальти. Тоже 2:2 дома сыграли и против Дании, здесь соперники раз обменялись голами в овертайме, дело снова дошло до ударов «с точки», где чехи были точнее соперника.

Чехия будет для многих неудобным соперником, здесь много качественных и физически крепких футболистов, они представляют большую угрозу на втором этаже. Целых десять игроков пражской Славии попали в заявку, но из главных звезд можно отметить Патрика Шика из Байера и Томаша Соучека из Вест Хэма.

Личные встречи

Как показывает статистика, сборные пересекались трижды, каждая команда одержала по одной победе, еще один матч завершился вничью. Во всех встречах забивалось не меньше трех мячей.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.63 для Южной Кореи и 2.88 для Чехии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Встречаются реальные претенденты на выход из группы, по мнению букмекеров, фаворита в этой паре нет. Команды играют на неродном для себе континенте, так что многое будет зависеть и от акклиматизации. Я жду осторожного футбола, где соперники сделают ставку на надежную игру у своих ворот. Рискну поставить здесь на ничью за жирный коэффициент 3,05, хотя можно рассмотреть и вариант со ставкой на тотал меньше 2,5 голов.