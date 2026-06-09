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Чемпионат мира
Южная Корея
12.06.2026 05:00 - : -
Чехия
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 06:51 | Обновлено 09 июня 2026, 06:52
180
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Южная Корея – Чехия

Игра первого тура группы А начнется 12 июня в 05:00 по Киеву

09 июня 2026, 06:51 | Обновлено 09 июня 2026, 06:52
180
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Южная Корея – Чехия
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12 июня сборные Южной Кореи и Чехии проведут матч первого тура группы А чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эстадио Акрон в городе Сапонан. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете южнокорейцы и чехи сыграют вместе с командами Мексики и Южной Африки.

Ранее Южная Корея и Чехия играли только в товарищеских матчах – две победы чешской сборной и одна ничья.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Южная Корея – Чехия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Южная Корея – Чехия
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Трансляция матча В эфире

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
2 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
3 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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