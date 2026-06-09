12 июня сборные Южной Кореи и Чехии проведут матч первого тура группы А чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эстадио Акрон в городе Сапонан. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.

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В одном квартете южнокорейцы и чехи сыграют вместе с командами Мексики и Южной Африки.

Ранее Южная Корея и Чехия играли только в товарищеских матчах – две победы чешской сборной и одна ничья.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Южная Корея – Чехия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)