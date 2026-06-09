Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Южная Корея – Чехия
Игра первого тура группы А начнется 12 июня в 05:00 по Киеву
12 июня сборные Южной Кореи и Чехии проведут матч первого тура группы А чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Эстадио Акрон в городе Сапонан. Встреча начнется в 05:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете южнокорейцы и чехи сыграют вместе с командами Мексики и Южной Африки.
Ранее Южная Корея и Чехия играли только в товарищеских матчах – две победы чешской сборной и одна ничья.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Южная Корея – Чехия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
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