11 июня стартует главное спортивное событие лета – чемпионат мира 2026 по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В матче-открытие сойдутся сборные Мексики и Южной Африки. Команды попали в группу А вместе с Чехией и Южной Кореей.

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Встреча Мексики и Южной Африки начнется в 22:00 по Киеву на Эстадио Ацтека в Мехико.

Мексиканцы и южноафриканцы уже открывали мундиаль – в 2010 году эти сборные провели первый матч на ЧМ в Южной Африке, который завершился со счетом 1:1.

Где смотреть онлайн матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа А (ЧМ-2026)