Где смотреть онлайн матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка
Первый поединок предстоящего мундиаля состоится 11 июня и начнется в 22:00 по Киеву
11 июня стартует главное спортивное событие лета – чемпионат мира 2026 по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В матче-открытие сойдутся сборные Мексики и Южной Африки. Команды попали в группу А вместе с Чехией и Южной Кореей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча Мексики и Южной Африки начнется в 22:00 по Киеву на Эстадио Ацтека в Мехико.
Мексиканцы и южноафриканцы уже открывали мундиаль – в 2010 году эти сборные провели первый матч на ЧМ в Южной Африке, который завершился со счетом 1:1.
Где смотреть онлайн матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|
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