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Мексика
11.06.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 06:10 | Обновлено 09 июня 2026, 06:14
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0

Где смотреть онлайн матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка

Первый поединок предстоящего мундиаля состоится 11 июня и начнется в 22:00 по Киеву

09 июня 2026, 06:10 | Обновлено 09 июня 2026, 06:14
236
0
Где смотреть онлайн матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка
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11 июня стартует главное спортивное событие лета – чемпионат мира 2026 по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В матче-открытие сойдутся сборные Мексики и Южной Африки. Команды попали в группу А вместе с Чехией и Южной Кореей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча Мексики и Южной Африки начнется в 22:00 по Киеву на Эстадио Ацтека в Мехико.

Мексиканцы и южноафриканцы уже открывали мундиаль – в 2010 году эти сборные провели первый матч на ЧМ в Южной Африке, который завершился со счетом 1:1.

Где смотреть онлайн матч-открытие ЧМ-2026 Мексика – Южная Африка

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Южная Африка
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Трансляция матча В эфире

Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
2 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
3 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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