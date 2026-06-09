Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первый матч Серены Уильямс после возвращения. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
09 июня 2026, 05:54 |
43
0

Первый матч Серены Уильямс после возвращения. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединка С. Уильямс / Мбоко – Мелихар / Рутлифф в Лондоне

09 июня 2026, 05:54 |
43
0
Первый матч Серены Уильямс после возвращения. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

9 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проведет первый матч после возращения в теннис.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву Серена вместе с Викторией Мбоко начнет парный поединок 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Лондоне (Великобритания) против третьих сеяных Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Серена Уильямс впервые сыграет в одном тандеме с Мбоко.

Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, либо с Александрой Пановой и Деми Схюрс.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Л. Киченок / Кравчик – Йович / Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Мика Стойсавлевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Мика Стойсавлевич. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Лондоне
Серена Уильямс Виктория Мбоко Николь Мелихар Эрин Рутлифф смотреть онлайн WTA Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»
Теннис | 08 июня 2026, 21:31 1
Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»
Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»

Билли Джин Кинг прокомментировала триумф Александра Зверева на Ролан Гаррос

Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Футбол | 08 июня 2026, 23:02 7
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион

На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»

ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футбол | 08.06.2026, 07:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Футбол | 08.06.2026, 10:23
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном
Футбол | 08.06.2026, 08:20
Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном
Спортивный врач шокировал новостями об инциденте с Эриксеном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гассиев откровенно оценил шансы Кабайела на победу над Усиком
Гассиев откровенно оценил шансы Кабайела на победу над Усиком
07.06.2026, 07:02 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 175
Футбол
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 30
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 8
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем