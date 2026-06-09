Первый матч Серены Уильямс после возвращения. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединка С. Уильямс / Мбоко – Мелихар / Рутлифф в Лондоне
9 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проведет первый матч после возращения в теннис.
Ориентировочно в 19:30 по Киеву Серена вместе с Викторией Мбоко начнет парный поединок 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Лондоне (Великобритания) против третьих сеяных Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
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Серена Уильямс впервые сыграет в одном тандеме с Мбоко.
Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, либо с Александрой Пановой и Деми Схюрс.
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