Первый матч Серены Уильямс после возвращения. Смотреть онлайн. LIVE

9 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проведет первый матч после возращения в теннис.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву Серена вместе с Викторией Мбоко начнет парный поединок 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Лондоне (Великобритания) против третьих сеяных Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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Серена Уильямс впервые сыграет в одном тандеме с Мбоко.

Победительницы поединка в четвертьфинале поборются либо с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, либо с Александрой Пановой и Деми Схюрс.

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