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Англия
08 июня 2026, 23:21 |
1472
3

Титулованный клуб Бундеслиги нацелился на лидера сборной Украины

Айнтрахт Ф рассматривал Миколенко в качестве замены Брауну

08 июня 2026, 23:21 |
1472
3 Comments
Титулованный клуб Бундеслиги нацелился на лидера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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«Айнтрахт» Франкфурт хотел подписать 27-летнего защитника «Эвертона» и сборной Украины Виталия Миколенко.

Как сообщил журналист TEAMtalk Грэм Бейли, немецкий клуб рассматривал украинца в качестве потенциальной замены своему 22-летнему игроку Натаниэлю Брауну. Последний является трансферной целью для ряда топ-клубов, в том числе «Баварии», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Немцы фактически смирились с потерей левого защитника и уже подбирают для него преемника.

Бейли сообщил об интересе клуба Бундеслиги к Миколенко в контексте последних новостей о новом контракте украинца с «Эвертоном». В понедельник, 8 июня, мерсисайдцы объявили о подписании с Виталием нового трехлетнего соглашения.

В прошлом сезоне «Эвертон» финишировал в АПЛ на 13-м месте, набрав 49 очков в 38 матчах. «Айнтрахт» занял восьмую позицию в Бундеслиге, набрав 44 очка в 34 турах. Клуб из Франкфурта имеет за плечами опыт завоевания многочисленных титулов и трофеев, в том числе чемпионата и Кубка Германии, Кубка УЕФА/Лиги Европы.

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Виталий Миколенко Эвертон Айнтрахт Франкфурт Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Яка вже різниця, хто на нього "націлився"?якщо він уже підписав нову угоду з ірисками...
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Куди не плюнь, одні лідери в збірній України. Однією ногою вже в плей офф ЧСу, мабуть, вийшли
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