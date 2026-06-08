«Он в пятерке худших»: Эксперт BBC разнес новый контракт Миколенко

В понедельник, 8 июня, английский «Эвертон» официально объявил о подписании нового трехлетнего контракта с 27-летним украинским защитником Виталием Миколенко.

Эксперт BBC Sport Мэтт Джонс отреагировал на эту новость без особого энтузиазма.

«Честно говоря, я не знаю, что думать о Миколенко. Разумно ли продлевать контракт с единственным опытным левым защитником в клубе? Возможно. Разумно ли продлевать контракт с игроком, который, вероятно, входит в пятерку худших на своей позиции в лиге? Наверное, нет, особенно если речь идет о трехлетнем контракте», – написал он у себя в X.

Миколенко перешел в «Эвертон» в 2022 году. В прошлом сезоне украинец принял участие в 36 матчах команды, отметившись одной результативной передачей.