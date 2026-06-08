«Он в пятерке худших»: Эксперт BBC разнес новый контракт Миколенко
Мэтт Джонс возмутился решением Эвертона в отношении украинца
В понедельник, 8 июня, английский «Эвертон» официально объявил о подписании нового трехлетнего контракта с 27-летним украинским защитником Виталием Миколенко.
Эксперт BBC Sport Мэтт Джонс отреагировал на эту новость без особого энтузиазма.
«Честно говоря, я не знаю, что думать о Миколенко. Разумно ли продлевать контракт с единственным опытным левым защитником в клубе? Возможно. Разумно ли продлевать контракт с игроком, который, вероятно, входит в пятерку худших на своей позиции в лиге? Наверное, нет, особенно если речь идет о трехлетнем контракте», – написал он у себя в X.
Миколенко перешел в «Эвертон» в 2022 году. В прошлом сезоне украинец принял участие в 36 матчах команды, отметившись одной результативной передачей.
I don't really know on Mykolenko to be honest.— Matt Jones (@MattJFootball) June 8, 2026
Is it sensible to renew the only senior left-back at the club? Perhaps.
Is it sensible to renew a player who is probably bottom five for his position in the league? Probably not, especially not on a three-year deal #EFC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил о критике за поддержку Израиля в 2023 году
Шакур – о поединке в Египте