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  4. «Он в пятерке худших»: Эксперт BBC разнес новый контракт Миколенко
Англия
08 июня 2026, 22:42 | Обновлено 08 июня 2026, 22:54
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0

«Он в пятерке худших»: Эксперт BBC разнес новый контракт Миколенко

Мэтт Джонс возмутился решением Эвертона в отношении украинца

08 июня 2026, 22:42 | Обновлено 08 июня 2026, 22:54
777
0
«Он в пятерке худших»: Эксперт BBC разнес новый контракт Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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В понедельник, 8 июня, английский «Эвертон» официально объявил о подписании нового трехлетнего контракта с 27-летним украинским защитником Виталием Миколенко.

Эксперт BBC Sport Мэтт Джонс отреагировал на эту новость без особого энтузиазма.

«Честно говоря, я не знаю, что думать о Миколенко. Разумно ли продлевать контракт с единственным опытным левым защитником в клубе? Возможно. Разумно ли продлевать контракт с игроком, который, вероятно, входит в пятерку худших на своей позиции в лиге? Наверное, нет, особенно если речь идет о трехлетнем контракте», – написал он у себя в X.

Миколенко перешел в «Эвертон» в 2022 году. В прошлом сезоне украинец принял участие в 36 матчах команды, отметившись одной результативной передачей.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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